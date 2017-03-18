Мутко: болельщики "Спартака" ответили юмором на провокации телеканала Би-би-си

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Болельщики «Спартака» во время матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) вывесили баннер, в котором высмеяли фильм телеканала Би-би-си о хулиганах в фанатском движении России.

«Я всегда говорил, что в основе фанатского движения стоит поддержка своих клубов. Ребята патриотичные, никогда не будут вредить клубу, стране. Ребята ответили на всю эту ситуацию по-русски с юмором. Это их креатив, молодцы, ничего не могу сказать», — сказал Мутко.

«Никто никогда не говорил, что все безоблачно, но ребята болеют, поддерживают клуб. Фанатские движения “Спартака” и “Локомотива” очень серьезные», — добавил Мутко.

На первом баннере были нарисованы фанаты в красно-белых шарфах с мачете с подписью «Blah Blah Channel», показывая, о каких болельщиках рассказывал Би-би-си. Затем на втором баннере болельщики «Спартака» показали настоящих любителей футбола в России, подписав «Болельщики Большой Страны», и с хештегом Welcome to Russia-2018.

Ранее британская телерадиовещательная корпорация Би-би- си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года в России за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.

Мутко считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» сделал хорошую рекламу российскому футболу.

«Получился достойный матч, главный матч тура. Обе команды показали футбол высокого уровня, самоотдачу, самоотверженность. Результат в определенной степени закономерен, обе команды имели хорошие моменты», — сказал Мутко.

«Такой матч сделал хорошую рекламу нашему футболу. Организация матча — прекрасная. Болельщики поддерживали свои команды отлично», — добавил он.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Уфой» 1 апреля, «Спартак» на два дня позже на домашнем стадионе примет «Оренбург».