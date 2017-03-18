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18 марта 2017, 19:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мутко: Болельщики «Спартака» ответили юмором на провокации телеканала Би-би-си

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Болельщики футбольного клуба «Спартак» ответили юмором на провокации британского телеканала Би-би-си. Такое мнение ТАСС выразил вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Болельщики «Спартака» во время матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) вывесили баннер, в котором высмеяли фильм телеканала Би-би-си о хулиганах в фанатском движении России.

«Я всегда говорил, что в основе фанатского движения стоит поддержка своих клубов. Ребята патриотичные, никогда не будут вредить клубу, стране. Ребята ответили на всю эту ситуацию по-русски с юмором. Это их креатив, молодцы, ничего не могу сказать», — сказал Мутко.

«Никто никогда не говорил, что все безоблачно, но ребята болеют, поддерживают клуб. Фанатские движения “Спартака” и “Локомотива” очень серьезные», — добавил Мутко.

На первом баннере были нарисованы фанаты в красно-белых шарфах с мачете с подписью «Blah Blah Channel», показывая, о каких болельщиках рассказывал Би-би-си. Затем на втором баннере болельщики «Спартака» показали настоящих любителей футбола в России, подписав «Болельщики Большой Страны», и с хештегом Welcome to Russia-2018.

Ранее британская телерадиовещательная корпорация Би-би- си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года в России за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года в Марселе на чемпионате Европы.

Мутко считает, что матч «Локомотив» — «Спартак» сделал хорошую рекламу российскому футболу.

«Получился достойный матч, главный матч тура. Обе команды показали футбол высокого уровня, самоотдачу, самоотверженность. Результат в определенной степени закономерен, обе команды имели хорошие моменты», — сказал Мутко.

«Такой матч сделал хорошую рекламу нашему футболу. Организация матча — прекрасная. Болельщики поддерживали свои команды отлично», — добавил он.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Уфой» 1 апреля, «Спартак» на два дня позже на домашнем стадионе примет «Оренбург».

18.03.2017 16:30 основной раунд: 20-й тур Локомотив
Локомотив М 1:1 Спартак М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Голы
41′ Арикленес да Силва Ари (В. Игнатьев) 90
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 52′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
34′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
84′ Арикленес да Силва Ари 90
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука (к) 14
Неманья Пейчинович 5
73′ 76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Маркес Битанкур Майкон 7
63′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
32 Артем Ребров (к)
38 Андрей Ещенко 79′
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду 29′
47 Роман Зобнин
7 Джано Ананидзе 70′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
7 Угловые 4
15 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари предчувствовал, что забьет мяч в ворота столичного «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом он сообщил журналистам.
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