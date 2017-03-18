Семин: Защитник «Локомотива» Чорлука выбыл минимум на две недели из-за травмы

В субботу «Локомотив» на домашнем стадионе сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1. Хорватский защитник был заменен в перерыве на Неманью Пейчиновича.

«Чорлука выбыл как минимум на две недели, у него растяжение. Это всегда достаточно долго», — сказал Семин.

Впервые после разрыва крестообразных связок на поле появился полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который в субботу отпраздновал 30-летие. «Он достаточно хорошо играет в оборонительных действиях, но все равно, конечно, рисковали его здоровьем. Коломейцев вчера получил травму на тренировке, поэтому не мог сегодня играть. Не надо забывать еще и о лимите, от которого мы зависим», — отметил специалист.

Семин также отметил, что полузащитник Игорь Денисов отыграл весь матч с травмой.

«Самое важное то, что игроки обеих команд отблагодарили болельщиков хорошей игрой. Бывает такое, что собирается полная чаша людей, и матч не удается. На мой взгляд, игра удалась, мы могли как проиграть, так и выиграть », — сказал Семин.

«Гол, который нам забили — наша серьезная ошибка, — продолжил он. — Из-за травмы Чорлуки пришлось перестроить игру, Денисов играл с повреждением, Тарасов первый раз вышел в основном составе после травмы. Планы были одни, но получилось по-другому».

«Игнатьев сыграл блестяще. Янбаев плохо играл с “Краснодаром”, поэтому сегодня не вышел. Хочу отметить, что если бы мы так боролось в матче с “Краснодаром”, то удержали бы в той игре победу», — подытожил специалист.

После 20-го тура чемпионата России «Локомотив» делит девятую строчку в турнирной таблице с казанским «Рубином». «Спартак» остался на первом месте с 45-ю баллами.