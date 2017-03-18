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18 марта 2017, 19:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: Защитник «Локомотива» Чорлука выбыл минимум на две недели из-за травмы

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник столичного футбольного клуба «Локомотив» Ведран Чорлука пропустит минимум две недели из-за растяжения, полученного в матче 20-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В субботу «Локомотив» на домашнем стадионе сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1. Хорватский защитник был заменен в перерыве на Неманью Пейчиновича.

«Чорлука выбыл как минимум на две недели, у него растяжение. Это всегда достаточно долго», — сказал Семин.

Впервые после разрыва крестообразных связок на поле появился полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который в субботу отпраздновал 30-летие. «Он достаточно хорошо играет в оборонительных действиях, но все равно, конечно, рисковали его здоровьем. Коломейцев вчера получил травму на тренировке, поэтому не мог сегодня играть. Не надо забывать еще и о лимите, от которого мы зависим», — отметил специалист.

Семин также отметил, что полузащитник Игорь Денисов отыграл весь матч с травмой.

«Самое важное то, что игроки обеих команд отблагодарили болельщиков хорошей игрой. Бывает такое, что собирается полная чаша людей, и матч не удается. На мой взгляд, игра удалась, мы могли как проиграть, так и выиграть », — сказал Семин.

«Гол, который нам забили — наша серьезная ошибка, — продолжил он. — Из-за травмы Чорлуки пришлось перестроить игру, Денисов играл с повреждением, Тарасов первый раз вышел в основном составе после травмы. Планы были одни, но получилось по-другому».

«Игнатьев сыграл блестяще. Янбаев плохо играл с “Краснодаром”, поэтому сегодня не вышел. Хочу отметить, что если бы мы так боролось в матче с “Краснодаром”, то удержали бы в той игре победу», — подытожил специалист.

После 20-го тура чемпионата России «Локомотив» делит девятую строчку в турнирной таблице с казанским «Рубином». «Спартак» остался на первом месте с 45-ю баллами.

18.03.2017 16:30 основной раунд: 20-й тур Локомотив
Локомотив М 1:1 Спартак М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Голы
41′ Арикленес да Силва Ари (В. Игнатьев) 90
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 52′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
34′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
84′ Арикленес да Силва Ари 90
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука (к) 14
Неманья Пейчинович 5
73′ 76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Маркес Битанкур Майкон 7
63′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
32 Артем Ребров (к)
38 Андрей Ещенко 79′
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду 29′
47 Роман Зобнин
7 Джано Ананидзе 70′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
7 Угловые 4
15 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари предчувствовал, что забьет мяч в ворота столичного «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом он сообщил журналистам.
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