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18 марта 2017, 19:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ опубликует расписание еще трех туров 20 марта

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) опубликует расписание еще трех туров чемпионата страны в понедельник. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Ранее РФПЛ опубликовала расписание только 20-го тура чемпионата России.

«Еще три тура мы дадим в понедельник со временем и датами. Мы поставим клубы в равное положение с учетом того, что в некоторых командах играют сборники иностранных команд», — сказал Прядкин.
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