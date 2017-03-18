РФПЛ опубликует расписание еще трех туров 20 марта

Ранее РФПЛ опубликовала расписание только 20-го тура чемпионата России.

«Еще три тура мы дадим в понедельник со временем и датами. Мы поставим клубы в равное положение с учетом того, что в некоторых командах играют сборники иностранных команд», — сказал Прядкин.