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18 марта 2017, 18:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера: Ничья стала справедливым результатом матча между «Спартаком» и «Локомотивом»

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Ничейный исход встречи 20-го тура чемпионата России по футболу между столичными «Локомотивом» и «Спартаком» стал логичным результатом, хотя обе команды играли на победу. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

В субботу «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1.

«Локомотив» не удивил, я увидел то, что ожидал. Обе команды боролись за победу, но надо признать, что ничья — логичный результат сегодняшнего матча. На поле мы старались изобразить то, что нам позволяет соперник. В первом тайме мы пытались разыгрывать, комбинировать, но они играли довольно компактно, — сказал Каррера.

После 20 тура чемпионата России «Спартак» остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. На девять баллов отстают столичный ЦСКА и санкт- петербургский «Зенит», причем обе команды имеют матч в запасе. «Локомотив» догнал по набранным очкам казанский «Рубин» (по 20 баллов у каждой и 9−10 место в таблице).

18.03.2017 16:30 основной раунд: 20-й тур Локомотив
Локомотив М 1:1 Спартак М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Голы
41′ Арикленес да Силва Ари (В. Игнатьев) 90
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 52′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
34′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
84′ Арикленес да Силва Ари 90
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука (к) 14
Неманья Пейчинович 5
73′ 76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Маркес Битанкур Майкон 7
63′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
32 Артем Ребров (к)
38 Андрей Ещенко 79′
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду 29′
47 Роман Зобнин
7 Джано Ананидзе 70′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
7 Угловые 4
15 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Новости Премьер-лиги

Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари предчувствовал, что забьет мяч в ворота столичного «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом он сообщил журналистам.
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