Каррера: Ничья стала справедливым результатом матча между «Спартаком» и «Локомотивом»

В субботу «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1.

«Локомотив» не удивил, я увидел то, что ожидал. Обе команды боролись за победу, но надо признать, что ничья — логичный результат сегодняшнего матча. На поле мы старались изобразить то, что нам позволяет соперник. В первом тайме мы пытались разыгрывать, комбинировать, но они играли довольно компактно, — сказал Каррера.

После 20 тура чемпионата России «Спартак» остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. На девять баллов отстают столичный ЦСКА и санкт- петербургский «Зенит», причем обе команды имеют матч в запасе. «Локомотив» догнал по набранным очкам казанский «Рубин» (по 20 баллов у каждой и 9−10 место в таблице).