Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29124628/
18 марта 2017, 18:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Локомотив и Спартак сыграли вничью в матче чемпионата России - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

В составе хозяев забитым мячом отметился Ари (41-я минута), который забил семь голов в семи матчах против «Спартака», за который выступал в 2010—2013 годах. У гостей отличился Квинси Промес (52).

Новые команды Александра Самедова, который зимой перешел из «Локомотива» в «Спартак», никогда не обыгрывали прежние клубы полузащитника в первых матчах после его перехода. В 2006 году «Локомотив» проиграл «Спартаку» — 1:2, а в 2012-м «Динамо» — 2:3, «Москва» же в 2008-м была разгромлена железнодорожниками — 0:3.

Посещаемость матча составила 27402 зрителя. В последний раз в матче чемпионата России стадион «Локомотив» собирал аншлаг — 28800 зрителей — так же на игре со «Спартаком» (0:0) 17 сентября 2006 года. В последний же раз в целом полный стадион в Черкизове был на игре сборной России против команды Аргентины (2:3) 12 августа 2009 года.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов появился на поле впервые с 31 августа прошлого года, когда получил разрыв крестообразных связок в контрольном матче сборной России с командой Турции (0:0). В сентябре хавбек был прооперирован.

В турнирной таблице «Спартак» продолжает лидировать, набрав 45 очков, «Локомотив» с 27 очками идет 10-м. В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Оренбург», красно-зеленые на выезде встретятся с «Уфой». Оба матча пройдут 1 апреля.

18.03.2017 16:30 основной раунд: 20-й тур Локомотив
Локомотив М 1:1 Спартак М
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Голы
41′ Арикленес да Силва Ари (В. Игнатьев) 90
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 52′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
34′ Владислав Игнатьев 20
Виталий Денисов 29
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
Алексей Миранчук 59
84′ Арикленес да Силва Ари 90
Игорь Денисов 27
46′ Ведран Чорлука (к) 14
Неманья Пейчинович 5
73′ 76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Маркес Битанкур Майкон 7
63′ Дмитрий Тарасов 23
Дмитрий Баринов 36
32 Артем Ребров (к)
38 Андрей Ещенко 79′
23 Дмитрий Комбаров
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
19 Александр Самедов
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
11 Лукас Мартинс Фернанду 29′
47 Роман Зобнин
7 Джано Ананидзе 70′
71 Ивелин Попов
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 7
2 Удары в створ 5
7 Угловые 4
15 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

Футболист «Локомотива» Ари сообщил, что предчувствовал забитый гол в ворота «Спартака»

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари предчувствовал, что забьет мяч в ворота столичного «Спартака» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом он сообщил журналистам.
Еще 7 новостей  Все новости
18 марта

Голиков: причиной смерти хоккейного комментатора Гимаева стал оторвавшийся тромб

Мутко: болельщики "Спартака" ответили юмором на провокации телеканала Би-би-си

Шляхтин: заявление информатора ARD Дмитриева не вызывает ничего, кроме удивления