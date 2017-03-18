«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России

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В составе хозяев забитым мячом отметился Ари (41-я минута), который забил семь голов в семи матчах против «Спартака», за который выступал в 2010—2013 годах. У гостей отличился Квинси Промес (52).

Новые команды Александра Самедова, который зимой перешел из «Локомотива» в «Спартак», никогда не обыгрывали прежние клубы полузащитника в первых матчах после его перехода. В 2006 году «Локомотив» проиграл «Спартаку» — 1:2, а в 2012-м «Динамо» — 2:3, «Москва» же в 2008-м была разгромлена железнодорожниками — 0:3.

Посещаемость матча составила 27402 зрителя. В последний раз в матче чемпионата России стадион «Локомотив» собирал аншлаг — 28800 зрителей — так же на игре со «Спартаком» (0:0) 17 сентября 2006 года. В последний же раз в целом полный стадион в Черкизове был на игре сборной России против команды Аргентины (2:3) 12 августа 2009 года.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов появился на поле впервые с 31 августа прошлого года, когда получил разрыв крестообразных связок в контрольном матче сборной России с командой Турции (0:0). В сентябре хавбек был прооперирован.