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18 марта 2017, 18:00 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Чорлука не смог продолжить матч со «Спартаком» из-за травмы

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука был заменен в перерыве матча 20-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Хорват дернул мышцу задней поверхности бедра и был заменен за Неманью Пейчиновича.

— За две минуты до окончания первого тайма Чорлука почувствовал болезненные ощущения в области задней поверхности бедра. В перерыве было принято решение о замене, — сказал руководитель пресс-службы «Локо» Андрей Бодров.

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