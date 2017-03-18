Чорлука не смог продолжить матч со «Спартаком» из-за травмы

Хорват дернул мышцу задней поверхности бедра и был заменен за Неманью Пейчиновича.

— За две минуты до окончания первого тайма Чорлука почувствовал болезненные ощущения в области задней поверхности бедра. В перерыве было принято решение о замене, — сказал руководитель пресс-службы «Локо» Андрей Бодров.