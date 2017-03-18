Чорлука не смог продолжить матч со «Спартаком» из-за травмы
Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука был заменен в перерыве матча 20-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Хорват дернул мышцу задней поверхности бедра и был заменен за Неманью Пейчиновича.
— За две минуты до окончания первого тайма Чорлука почувствовал болезненные ощущения в области задней поверхности бедра. В перерыве было принято решение о замене, — сказал руководитель
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter