Болельщики «Зенита» отправили телевизоры Будогосскому и Турбину
Болельщики «Зенита» отправили в Москву на адрес РФС два больших современных телевизора предназначенных для руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского и арбитра Евгения Турбина.
Напомним, идея подобной акции родилась у болельщиков «Зенита» после матча 19-го тура «Амкар» — «Зенит» в котором Турбин принял ряд спорных решений.
В акции приняли участие как «вираж» так и центральные сектора «Петровского». По данным корреспондента «СЭ» в Москву телевизоры должны прибыть через 2−3 дня. (Сергей ЦИММЕРМАН).
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