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«Рубин» в меру открыт. За два дня до матча журналистов впустили на базу, чтобы задать вопросы тренеру, и даже показали первые 15 минут тренировки. Если кому-то интересно, то на базе команда Грасии занимается на искусственном поле новейшего поколения, хотя там же есть два натуральных. Но, видимо, испанец уже устал месить грязь, «Центрального» ему хватило.

ДУМЫ ГРАСИИ

Я видел лишь разминку и подводящие упражнения, но даже по ним понятно, что в команде еще существуют проблемы с коммуникацией. Игроки не с первого раза понимают куда им отдавать пас и в какую зону открываться. В официальных матчах с взаимопониманием тоже проблемы.

Рубен Рочина наблюдал за всем этим бегая по кругу в кроссовках. Плеймекер все еще травмирован. Без него Грасия тоже бегает по кругу. Замкнутому. Тренер попал в сложную ситуацию: на игру команды без слез не взглянешь, но по факту — две победы и одна ничья в трех матчах, да еще и ни одного пропущенного гола. Сердце вроде бы требует перемен, потому что Казань берет очки против логики, но мозг не дает уйти от плана, который приносит результат. У «Рубина» черная дыра в плане фантазии и импровизации.

— Меня беспокоит наша атака, — сказал Грасия за час до матча. В итоге тренер все-таки перешел от слов к действию — в стартовом составе «бегунка» Ткачука и «собаку» Камболова заменили умные и техничные Ахметов и Цакташ. Хотя бы за это болельщики должны сказать тренеру слова благодарности.

ЧУТЬЕ ТАРХАНОВА

Кажется, что перестановки Грасии работали. Уже к 10-й минуте «Рубин» создал больше моментов, чем за два предыдущих матча, причем усилиями того самого Ахметова. 19-летний полузащитник обыгрывал, обострял, отдавал и никакое поле ему не мешало. Однако «Урал» сдержал удар, а когда появилась возможность — отправил гостей в нокдаун. Командам Тарханова всегда был свойственен техничный футбол и красивый гол Ильина это только подтверждает.

— Мы выключили из игры М'Вила и взяли мяч под контроль. Во втором тайме мы отдали инициативу, но все равно были моменты, — сказал тренер «Урала» после финального свистка. Ни прибавить — ни убавить.

Как ни странно это звучит, но после перерыва «Рубин» Грасии показал свой лучший футбол во второй части сезона. В действиях казанцев действительно прослеживалась острота и мысль. Гости зажали «Урал» на его половине и атаковали со всех сторон. Но за цельный футбол очков не дают. Сумасшедших сэйвов Заболотный не делал — взял то, что и должен, а в своих самых убойных шансах казанцы били мимо.

— Первый тайм мы провели слабо, — подытожил Грасия. — Мы отреагировали слишком поздно. Для нас это упущенная возможность поправить дела в чемпионате.

РЕВАНШ

Шанс на реванш у Казани будет 5 апреля, когда эти же соперники сойдутся в полуфинале Кубка. Для Грасии наступают очень горячие деньки, ведь перед этим команде еще предстоит долгожданное возвращение на «Казань Арену» матчем против «Зенита». Этот полуфинал абсолютно точно станет для тренера игрой сезона.