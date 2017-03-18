Прядкин: «Томь» должна положить искусственный газон на домашнем стадионе

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«Томь» из-за неудовлетворительного состояния газона на домашней арене провела домашний матч с «Ростовом» (0:6) в 18-м туре чемпионата России в Ростове-на-Дону. В субботу томичи в рамках 20-го тура провели игру с «Амкаром» (1:0) в Томске. Непригодное состояние поля отметил после встречи главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.

«Если так будет продолжаться, мы не будем позволять им играть на своем стадионе. Я дам им совет, чтобы положили искусственный газон. Им его выделяли, но они положили на базу, но очевидно, что в их регионе должен быть искусственный газон», — прокомментировал ситуацию Прядкин.

Следующий домашний матч томичи должны провести в рамках 22-го тура с казанским «Рубином». Дата игры пока не определена.