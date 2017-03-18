Прядкин: «Томь» должна положить искусственный газон на домашнем стадионе
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) вновь посоветует руководству томской «Томи» положить на домашнем стадионе искусственный газон. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Томь»
«Если так будет продолжаться, мы не будем позволять им играть на своем стадионе. Я дам им совет, чтобы положили искусственный газон. Им его выделяли, но они положили на базу, но очевидно, что в их регионе должен быть искусственный газон», — прокомментировал ситуацию Прядкин.
Следующий домашний матч томичи должны провести в рамках 22-го тура с казанским «Рубином». Дата игры пока не определена.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter