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18 марта 2017, 17:19 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: «Томь» должна положить искусственный газон на домашнем стадионе

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская футбольная премьер- лига (РФПЛ) вновь посоветует руководству томской «Томи» положить на домашнем стадионе искусственный газон. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

По словам главы РФПЛ если так будет продолжаться то лига не разрешит томскому клубу играть на своем стадионе. Увеличить
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«Томь» из-за неудовлетворительного состояния газона на домашней арене провела домашний матч с «Ростовом» (0:6) в 18-м туре чемпионата России в Ростове-на-Дону. В субботу томичи в рамках 20-го тура провели игру с «Амкаром» (1:0) в Томске. Непригодное состояние поля отметил после встречи главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.

«Если так будет продолжаться, мы не будем позволять им играть на своем стадионе. Я дам им совет, чтобы положили искусственный газон. Им его выделяли, но они положили на базу, но очевидно, что в их регионе должен быть искусственный газон», — прокомментировал ситуацию Прядкин.

Следующий домашний матч томичи должны провести в рамках 22-го тура с казанским «Рубином». Дата игры пока не определена.

Томь
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