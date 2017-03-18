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18 марта 2017, 17:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Болельщики «Локомотива» освистали появление Самедова в составе «Спартака»

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Болельщики футбольного клуба «Локомотив» свистом встретили появление полузащитника Александра Самедова в составе «Спартака» перед началом московского дерби. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

Перед началом встречи 20-го тура чемпионата России диктор стадиона объявлял составы команд по громкой связи. Увеличить
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Перед началом встречи 20-го тура чемпионата России диктор стадиона объявлял составы команд по громкой связи. Во время объявления Самедова болельщики «Локомотива» стали освистывать его появление в стартовом составе красно-белых.

32-летний Самедов перешел из «Локомотива» в «Спартак» в зимнее трансферное окно. История с переходом полузащитника длилась довольно долго: сначала появилась информация, что Самедов организовал прощальный ужин для игроков «Локомотива», затем только официальные комментарии клубов.

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