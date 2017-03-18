Болельщики «Локомотива» освистали появление Самедова в составе «Спартака»

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Перед началом встречи 20-го тура чемпионата России диктор стадиона объявлял составы команд по громкой связи. Во время объявления Самедова болельщики «Локомотива» стали освистывать его появление в стартовом составе красно-белых.

32-летний Самедов перешел из «Локомотива» в «Спартак» в зимнее трансферное окно. История с переходом полузащитника длилась довольно долго: сначала появилась информация, что Самедов организовал прощальный ужин для игроков «Локомотива», затем только официальные комментарии клубов.