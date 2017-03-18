Футболист «Спартака» Глушаков заявил, что будет готов к матчам сборной России

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Глушаков из-за травмы, полученной в матче 18-го тура с «Краснодаром» (2:2), пропустил игру с «Анжи» (1:0), а также не попал в заявку на субботний матч чемпионата с «Локомотивом». Полузащитник был вызван в сборную страны на контрольные игры с ивуарийцами (24 марта, Краснодар) и бельгийцами (28 марта, Сочи).

«Самочувствие хорошее. Готовлюсь к сборной, а там посмотрим. Должен быть готов», — сказал Глушаков.

Сбор национальной команды начинается в понедельник в Краснодаре.