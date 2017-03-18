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18 марта 2017, 17:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Спартака» Глушаков заявил, что будет готов к матчам сборной России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков должен восстановиться к матчам сборной России. Об этом футболист сообщил ТАСС.

Полузащитник <nobr>из-за </nobr>травмы полученной в матче 18-го тура с Краснодаром (2:2) пропустил игру с Анжи (1:0) а также не попал в заявку на субботний матч чемпионата с Локомотивом Увеличить
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Глушаков из-за травмы, полученной в матче 18-го тура с «Краснодаром» (2:2), пропустил игру с «Анжи» (1:0), а также не попал в заявку на субботний матч чемпионата с «Локомотивом». Полузащитник был вызван в сборную страны на контрольные игры с ивуарийцами (24 марта, Краснодар) и бельгийцами (28 марта, Сочи).

«Самочувствие хорошее. Готовлюсь к сборной, а там посмотрим. Должен быть готов», — сказал Глушаков.

Сбор национальной команды начинается в понедельник в Краснодаре.

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