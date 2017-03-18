Футболист «Спартака» Глушаков заявил, что будет готов к матчам сборной России
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков должен восстановиться к матчам сборной России. Об этом футболист сообщил ТАСС.
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Глушаков
«Самочувствие хорошее. Готовлюсь к сборной, а там посмотрим. Должен быть готов», — сказал Глушаков.
Сбор национальной команды начинается в понедельник в Краснодаре.
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