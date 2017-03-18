Тарханов: В 1-м тайме могли забить больше, во 2-м было боязно за результат
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнюю победу над «Рубином» (1:0) в матче 20-го тура российской
Премьер-Лиги.
«Сегодня, 18 марта, мы в первую очередь уделили внимание средней линии и контролю мяча. В первом тайме повели в счёте и могли забить больше. Во втором тайме было боязно за результат, но в целом неплохо играли в обороне. Рады, что завоевали три очка», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
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