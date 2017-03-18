Грасия: «Рубин» упустил возможность поправить дела в таблице, проиграв «Уралу»

«Мы очень слабо провели первый тайм. Во второй половине встречи действовали лучше, у нас было преимущество. Были голевые моменты, но команда отреагировала на результат слишком поздно. Тем не менее, с “Уралом” встретимся ещё раз в полуфинале Кубка России. У соперника сильная команды, которая всегда борется. Не даром они дошли до полуфинала Кубка. Возвращаясь к сегодняшнему матчу, для нас он стал упущенной возможностью поправить дела в турнирной таблице. “Урал” является непростым соперником, но сегодня нам следовало побеждать», — сказал Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».