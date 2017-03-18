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18 марта 2017, 16:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Грасия: «Рубин» упустил возможность поправить дела в таблице, проиграв «Уралу»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал гостевое поражение от «Урала» (0:1) в матче 20-го тура РФПЛ.

«Мы очень слабо провели первый тайм. Во второй половине встречи действовали лучше, у нас было преимущество. Были голевые моменты, но команда отреагировала на результат слишком поздно. Тем не менее, с “Уралом” встретимся ещё раз в полуфинале Кубка России. У соперника сильная команды, которая всегда борется. Не даром они дошли до полуфинала Кубка. Возвращаясь к сегодняшнему матчу, для нас он стал упущенной возможностью поправить дела в турнирной таблице. “Урал” является непростым соперником, но сегодня нам следовало побеждать», — сказал Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».

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