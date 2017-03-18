Александр Бубнов: «Локомотив» и «Спартак» сыграют вничью
Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 20-го тура «Локомотив» — «Спартак».
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— «Спартак» провёл далеко не лучший матч против «Анжи», а «Локомотив» упустил не только победу, но и вообще очки в матче с «Краснодаром». С желанием у команды Юрия Сёмина всё в порядке, терять нечего, а выход Ари увеличит атакующий потенциал. Мой прогноз — игра завершится со счётом 1:1, — сказал Бубнов.
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