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18 марта 2017, 16:04 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Александр Бубнов: «Локомотив» и «Спартак» сыграют вничью

Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 20-го тура «Локомотив» — «Спартак».

Известный эксперт Александр <span class=error>Бубнов</span> поделился ожиданиями от матча 20-го тура Локомотив — Спартак. Увеличить
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— «Спартак» провёл далеко не лучший матч против «Анжи», а «Локомотив» упустил не только победу, но и вообще очки в матче с «Краснодаром». С желанием у команды Юрия Сёмина всё в порядке, терять нечего, а выход Ари увеличит атакующий потенциал. Мой прогноз — игра завершится со счётом 1:1, — сказал Бубнов.

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