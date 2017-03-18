Трепал Халка, дрался с одноклубником. Кто обыграл «Рубин» Грасии
«Советский спорт» — о новом бомбардире «Урала» Владимире Ильине, который проводит первый сезон в
премьер-лиге, а уже успел забить «Краснодару» и «Рубину».
Петербуржец, не игравший в «Зените»
В детском возрасте Ильин начал заниматься футболом в «Смене», потом перешел в «Зенит», но даже до молодежной команды
Расторг контракт
В одном из матчей ПФЛ «Динамо СПб» уступило московскому «Торпедо» 0:2, а после матча Ильин подрался с одноклубником Иваном Маркеловым. Второй назвал Ильина клоуном
После матча Ильин, которого признали зачинщиком конфликта, пришел в офис «Динамо СПб» и расторг контракт с клубом. Маркелов остался в команде, а сейчас играет за московское «Динамо».
Хотел потрепать Халка
После ухода из «Динамо СПб» Ильин недолго поиграл в «Калуге» с Андреем Луневым, а затем перешел в «Тосно». Сезон форвард провел в аренде в дзержинском «Химике», а потом вернулся в клуб из Ленобласти. И возвращение получилось отличным: Ильин за 32 матча забил 14 мячей, причем чаще Владимир выходил на замену.
В том сезоне «Тосно» дошло до 1/8 финала Кубка России, где попало на «Зенит». Перед матчем Ильин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» рассказал, что очень хотел, чтобы соперник сыграл с его командой основным составом, потому что ему хотелось «потрепать Халка».
Халка действительно потрепали: на 20-й минуте бразилец получил небольшое повреждение и покинул поле, но сделал это не Ильин. Владимира выпустили на замену только на 66-й минуте, когда «Тосно» уступало «Зениту» 0:5.
Предпочел «Крыльям» «Кубань»
После отличного сезона в «Тосно» Ильин обратил на себя внимание со стороны «Крыльев Советов», но неожиданно выбрал краснодарскую «Кубань», вылетевшую в ФНЛ.
— Мне сказали, что Веркотерен (тренер «Крыльев» — Прим.ред.) видел мою игру и остался доволен увиденным. Почему не ушел? Будучи игроком «Тосно», жил в одном номере с Эдиком Байчорой, который тут был, и он мне про «Кубань» всю плешь проел, — рассказывал Ильин в интервью «Независимой спортивной газете».
В «Кубани» все оказалось не так гладко: команда оказалась в зоне вылета, а сам нападающий выходил в стартовом составе не очень часто. Но в итоге забил два мяча и в январе подписал долгосрочный контракт с «Уралом» .
Начал камбэк в Краснодаре
Дебют Ильина за новый клуб пришелся на кубковый матч против «Краснодара»: на 35-й минуте при счете 0:3 Ильин переиграл Станислава Крицюка и подарил своей команде надежду, которую чуть позже уральская команда превратила в сказку.
Свой второй мяч за «Урал» и первый в
|Александр Тарханов
|Грасия Хави
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|9
|20
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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