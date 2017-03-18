Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29123632/
18 марта 2017, 16:03 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Трепал Халка, дрался с одноклубником. Кто обыграл «Рубин» Грасии

«Советский спорт» — о новом бомбардире «Урала» Владимире Ильине, который проводит первый сезон в премьер-лиге, а уже успел забить «Краснодару» и «Рубину».

Петербуржец, не игравший в «Зените»

В детском возрасте Ильин начал заниматься футболом в «Смене», потом перешел в «Зенит», но даже до молодежной команды сине-бело-голубых не дошел. Взрослую карьеру начал в ЛФЛ, где играл за петербургскую «Русь», потом перешел в команду «Питер» из ПФЛ. Позже клуб распался, и Ильин оказался в петербургском «Динамо».

Расторг контракт из-за драки с партнером

В одном из матчей ПФЛ «Динамо СПб» уступило московскому «Торпедо» 0:2, а после матча Ильин подрался с одноклубником Иваном Маркеловым. Второй назвал Ильина клоуном из-за того, что Владимир при счете 0:2 попытался обвести сразу всех игроков черно-белых.

После матча Ильин, которого признали зачинщиком конфликта, пришел в офис «Динамо СПб» и расторг контракт с клубом. Маркелов остался в команде, а сейчас играет за московское «Динамо».

Хотел потрепать Халка

После ухода из «Динамо СПб» Ильин недолго поиграл в «Калуге» с Андреем Луневым, а затем перешел в «Тосно». Сезон форвард провел в аренде в дзержинском «Химике», а потом вернулся в клуб из Ленобласти. И возвращение получилось отличным: Ильин за 32 матча забил 14 мячей, причем чаще Владимир выходил на замену.

В том сезоне «Тосно» дошло до 1/8 финала Кубка России, где попало на «Зенит». Перед матчем Ильин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» рассказал, что очень хотел, чтобы соперник сыграл с его командой основным составом, потому что ему хотелось «потрепать Халка».

Халка действительно потрепали: на 20-й минуте бразилец получил небольшое повреждение и покинул поле, но сделал это не Ильин. Владимира выпустили на замену только на 66-й минуте, когда «Тосно» уступало «Зениту» 0:5.

Предпочел «Крыльям» «Кубань»

После отличного сезона в «Тосно» Ильин обратил на себя внимание со стороны «Крыльев Советов», но неожиданно выбрал краснодарскую «Кубань», вылетевшую в ФНЛ.

— Мне сказали, что Веркотерен (тренер «Крыльев» — Прим.ред.) видел мою игру и остался доволен увиденным. Почему не ушел? Будучи игроком «Тосно», жил в одном номере с Эдиком Байчорой, который тут был, и он мне про «Кубань» всю плешь проел, — рассказывал Ильин в интервью «Независимой спортивной газете».

В «Кубани» все оказалось не так гладко: команда оказалась в зоне вылета, а сам нападающий выходил в стартовом составе не очень часто. Но в итоге забил два мяча и в январе подписал долгосрочный контракт с «Уралом» .

Начал камбэк в Краснодаре

Дебют Ильина за новый клуб пришелся на кубковый матч против «Краснодара»: на 35-й минуте при счете 0:3 Ильин переиграл Станислава Крицюка и подарил своей команде надежду, которую чуть позже уральская команда превратила в сказку.

Свой второй мяч за «Урал» и первый в премьер-лиге Ильин забил в ворота «Рубина». После подачи Николая Димитрова Ильин головой отправил мяч в ворота Рыжикова по очень красивой дуге. Больше голов в матче не было, «Урал» обыграл «Рубин» и оторвался от зоны стыковых матчей на 4 очка.

18.03.2017 14:00 основной раунд: 20-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:0 Рубин
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Грасия Хави
Голы
11′ Владимир Ильин (Н. Димитров, А. Данцев) 18
Составы
Николай Заболотный 28
Денис Кулаков 15
Александр Данцев (к) 7
Доминик Динга 5
Александр Новиков 12
Чисамба Лунгу 10
70′ Эрик Бикфалви 6
Роман Емельянов 92
87′ Николай Димитров 17
Сергей Серченков 85
68′ Эдгар Манучарян 99
83′ Дмитрий Коробов 77
90′ Владимир Ильин 18
Жан-Жак Бугуи 14
1 Сергей Рыжиков (к)
23 Мориц Бауэр
25 Карлос Самбрано
90 Тарас Бурлак
85 Ильзат Ахметов
9 Максим Канунников
22 Кристиан Жонатас 80′
4 Янн М`Вила
20 Мийо Цакташ
3 Эльмир Набиуллин 69′
31 Денис Ткачук
96 Рифат Жемалетдинов 69′
10 Максим Лестьенн
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 6
7 Угловые 9
20 Фолы 13
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

Екатерина Ковалева - уникальная кикбоксерша из Белоруссии, рост которой 194 см (фото)

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)