Трепал Халка, дрался с одноклубником. Кто обыграл «Рубин» Грасии

Петербуржец, не игравший в «Зените»

В детском возрасте Ильин начал заниматься футболом в «Смене», потом перешел в «Зенит», но даже до молодежной команды сине-бело-голубых не дошел. Взрослую карьеру начал в ЛФЛ, где играл за петербургскую «Русь», потом перешел в команду «Питер» из ПФЛ. Позже клуб распался, и Ильин оказался в петербургском «Динамо».

Расторг контракт из-за драки с партнером

В одном из матчей ПФЛ «Динамо СПб» уступило московскому «Торпедо» 0:2, а после матча Ильин подрался с одноклубником Иваном Маркеловым. Второй назвал Ильина клоуном из-за того, что Владимир при счете 0:2 попытался обвести сразу всех игроков черно-белых.

После матча Ильин, которого признали зачинщиком конфликта, пришел в офис «Динамо СПб» и расторг контракт с клубом. Маркелов остался в команде, а сейчас играет за московское «Динамо».

Хотел потрепать Халка

После ухода из «Динамо СПб» Ильин недолго поиграл в «Калуге» с Андреем Луневым, а затем перешел в «Тосно». Сезон форвард провел в аренде в дзержинском «Химике», а потом вернулся в клуб из Ленобласти. И возвращение получилось отличным: Ильин за 32 матча забил 14 мячей, причем чаще Владимир выходил на замену.

В том сезоне «Тосно» дошло до 1/8 финала Кубка России, где попало на «Зенит». Перед матчем Ильин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» рассказал, что очень хотел, чтобы соперник сыграл с его командой основным составом, потому что ему хотелось «потрепать Халка».

Халка действительно потрепали: на 20-й минуте бразилец получил небольшое повреждение и покинул поле, но сделал это не Ильин. Владимира выпустили на замену только на 66-й минуте, когда «Тосно» уступало «Зениту» 0:5.

Предпочел «Крыльям» «Кубань»

После отличного сезона в «Тосно» Ильин обратил на себя внимание со стороны «Крыльев Советов», но неожиданно выбрал краснодарскую «Кубань», вылетевшую в ФНЛ.

— Мне сказали, что Веркотерен (тренер «Крыльев» — Прим.ред.) видел мою игру и остался доволен увиденным. Почему не ушел? Будучи игроком «Тосно», жил в одном номере с Эдиком Байчорой, который тут был, и он мне про «Кубань» всю плешь проел, — рассказывал Ильин в интервью «Независимой спортивной газете».

В «Кубани» все оказалось не так гладко: команда оказалась в зоне вылета, а сам нападающий выходил в стартовом составе не очень часто. Но в итоге забил два мяча и в январе подписал долгосрочный контракт с «Уралом» .

Начал камбэк в Краснодаре

Дебют Ильина за новый клуб пришелся на кубковый матч против «Краснодара»: на 35-й минуте при счете 0:3 Ильин переиграл Станислава Крицюка и подарил своей команде надежду, которую чуть позже уральская команда превратила в сказку.