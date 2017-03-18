Ари выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче со «Спартаком»

У «железнодорожников» с первых минут на поле появится арендованный у «Краснодара» нападающий Ари, ранее выступавший за красно-белых.



«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Михалик, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари.

Запасные: Коченков, Абаев, Янбаев, Пейчинович, Маргасов, Ротенберг, Баринов, Касаев, Фарфан, Шкулетич, Галаджан, Майкон.



Начало — в 16:30 мск.