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18 марта 2017, 15:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ари выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

У «железнодорожников» с первых минут на поле появится арендованный у «Краснодара» нападающий Ари, ранее выступавший за красно-белых.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Михалик, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари.

Запасные: Коченков, Абаев, Янбаев, Пейчинович, Маргасов, Ротенберг, Баринов, Касаев, Фарфан, Шкулетич, Галаджан, Майкон.

Начало — в 16:30 мск.

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