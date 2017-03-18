Ари выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче со «Спартаком»
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 20-го тура российской
Премьер-Лиги со «Спартаком».
У «железнодорожников» с первых минут на поле появится арендованный у «Краснодара» нападающий Ари, ранее выступавший за
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Михалик, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари.
Запасные: Коченков, Абаев, Янбаев, Пейчинович, Маргасов, Ротенберг, Баринов, Касаев, Фарфан, Шкулетич, Галаджан, Майкон.
Начало — в 16:30 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter