«Рубин» в Екатеринбурге проиграл «Уралу»

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Единственный мяч в этой встрече был забит на 11-й минуте, когда Владимир Ильин головой пробил в левый угол ворот Сергея Рыжикова.



В таблице РФПЛ «Урал» (20 очков) располагается на 12-й строчке, а «Рубин» (27 очков) занимает девятое место.

В следующем туре «Урал» 31 марта сыграет в гостях с «Анжи», а «Рубин» 1 апреля примет «Зенит».