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18 марта 2017, 15:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» в Екатеринбурге проиграл «Уралу»

В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Рубин» в Екатеринбурге потерпел поражение от «Урала» с минимальным счётом.

В матче 20-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> Рубин в Екатеринбурге потерпел поражение от Урала с минимальным счётом. Увеличить
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Единственный мяч в этой встрече был забит на 11-й минуте, когда Владимир Ильин головой пробил в левый угол ворот Сергея Рыжикова.

В таблице РФПЛ «Урал» (20 очков) располагается на 12-й строчке, а «Рубин» (27 очков) занимает девятое место.

В следующем туре «Урал» 31 марта сыграет в гостях с «Анжи», а «Рубин» 1 апреля примет «Зенит».

18.03.2017 14:00 основной раунд: 20-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 1:0 Рубин
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Грасия Хави
Голы
11′ Владимир Ильин (Н. Димитров, А. Данцев) 18
Составы
Николай Заболотный 28
Денис Кулаков 15
Александр Данцев (к) 7
Доминик Динга 5
Александр Новиков 12
Чисамба Лунгу 10
70′ Эрик Бикфалви 6
Роман Емельянов 92
87′ Николай Димитров 17
Сергей Серченков 85
68′ Эдгар Манучарян 99
83′ Дмитрий Коробов 77
90′ Владимир Ильин 18
Жан-Жак Бугуи 14
1 Сергей Рыжиков (к)
23 Мориц Бауэр
25 Карлос Самбрано
90 Тарас Бурлак
85 Ильзат Ахметов
9 Максим Канунников
22 Кристиан Жонатас 80′
4 Янн М`Вила
20 Мийо Цакташ
3 Эльмир Набиуллин 69′
31 Денис Ткачук
96 Рифат Жемалетдинов 69′
10 Максим Лестьенн
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 6
7 Угловые 9
20 Фолы 13
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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