«Рубин» в Екатеринбурге проиграл «Уралу»
В матче 20-го тура российской
Премьер-Лиги «Рубин» в Екатеринбурге потерпел поражение от «Урала» с минимальным счётом.
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Единственный мяч в этой встрече был забит на 11-й минуте, когда Владимир Ильин головой пробил в левый угол ворот Сергея Рыжикова.
В таблице РФПЛ «Урал» (20 очков) располагается на 12-й строчке, а «Рубин» (27 очков) занимает девятое место.
В следующем туре «Урал» 31 марта сыграет в гостях с «Анжи», а «Рубин» 1 апреля примет «Зенит».
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Грасия Хави
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|9
|20
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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