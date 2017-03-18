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18 марта 2017, 15:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на гостевой матч 20-го тура российской Премьер-Лиги против «Локомотива», который пройдёт на стадионе в Черкизово.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Ананидзе, Самедов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Давыдов.

Начало встречи — в 16:30 мск.

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