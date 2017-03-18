Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Локомотивом»
Стал известен стартовый состав «Спартака» на гостевой матч 20-го тура российской
Премьер-Лиги против «Локомотива», который пройдёт на стадионе в Черкизово.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Ананидзе, Самедов, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Давыдов.
Начало встречи — в 16:30 мск.
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