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18 марта 2017, 14:30 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Илья Кутепов: «Локомотив» — раненый зверь? Нам без разницы

Защитник красно-белых Илья Кутепов в интервью «Советскому спорту» поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом».

Сегодня в центральном матче 20-го тура премьер-лиги «Локомотив» принимает «Спартак». Защитник красно-белых Илья Кутепов в интервью «Советскому спорту» поделился ожиданиями от дерби и рассказал, каким должен быть отрыв команды, чтобы чувствовать себя комфортно.

— В первом круге «Спартак» победил железнодорожников — 1:0. Нынешний «Локомотив» сильнее того, полугодичной давности?
— Ари бывший спартаковец. Самедов, наоборот, перешел в «Спартак» из «Локо». Вот такая получилась рокировка. Но не знаю, стал ли соперник сильнее. 90 минут и зеленый прямоугольник все решат.

— В понедельник железнодорожники уступили дома «Краснодару» — 1:2. Это на руку «Спартаку», или, напротив, «Локомотив» будет как раненый зверь?
— Мы не смотрим на чужие результаты. Когда «Краснодар» вылетел из Кубка России, многие говорили, что команда выйдет против нас озлобленная. Но нам без разницы. У «Спартака» свои задачи, решаем их пошагово, от матча к матчу.

— Самедов сыграет против своей бывшей команды. Для него это дополнительная мотивация? Все-таки Александр не совсем мирно расстался с «Локомотивом».
— К сожалению, не все трансферы проходят идеально. Случается, что футболист с клубом расстается, как говорится, на натянутых струнах. Думаю, Самедов не такой игрок, чтобы злиться. Он профессионал, мастер своего дела, всегда выходит с запредельным настроем — и против бывших, и против остальных.

— У команды 8 очков отрыва от второго места. Каким он должен быть, чтобы смело заявить: нас не догонят?
— 18 очков.

— За 6 туров до финиша?
— Это не важно. Просто 18. При таком комфортном преимуществе нас не догонят.

— Из нынешнего «Спартака» никто не был чемпионом России — даже в составе других клубов. Этот факт стимулирует или, наоборот, давит на игроков?
— Только от вас узнал эту деталь. Надо всем напомнить о том, что у нас есть хорошие шансы исправить ситуацию. Но вряд ли данный факт как-то давит. Скорее, футболисты о нем даже не задумываются.

— Валерий Газзаев высказался на днях: «Если “Спартак” и сейчас не станет чемпионом, то, похоже, не станет уже никогда». Как прокомментируете его слова?
— Газзаев тренер опытный, выиграл много титулов. С одной стороны, я с ним согласен: сейчас у «Спартака» лучший шанс за последние 16 лет взять золото. С другой — неизвестно, что произойдет через год-два. Может, мы сейчас станем чемпионами и через год защитим титул. В общем, это спорный вопрос. Никто, вероятно, не ждал, что после пятого места в прошлом сезоне команда выстрелит в нынешнем. Я считаю, это стало неожиданностью. Мы хорошо стартовали, много матчей выиграли, идем на первом месте… В результате все уже с 10-го тура заговорили о чемпионстве. Отовсюду несется: «Спартак» чемпион! Как ни включишь телевизор, видишь соответствующие опросы. Мне всем хочется сказать: ребята, успокойтесь. Еще играть 11 туров, вся борьба впереди. Потом можно будет говорить про чемпионство сколько угодно.

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