Сегодня в центральном матче 20-го тура премьер-лиги «Локомотив» принимает «Спартак». Защитник красно-белых Илья Кутепов в интервью «Советскому спорту» поделился ожиданиями от дерби и рассказал, каким должен быть отрыв команды, чтобы чувствовать себя комфортно.

— В первом круге «Спартак» победил железнодорожников — 1:0. Нынешний «Локомотив» сильнее того, полугодичной давности?

— Ари бывший спартаковец. Самедов, наоборот, перешел в «Спартак» из «Локо». Вот такая получилась рокировка. Но не знаю, стал ли соперник сильнее. 90 минут и зеленый прямоугольник все решат.

— В понедельник железнодорожники уступили дома «Краснодару» — 1:2. Это на руку «Спартаку», или, напротив, «Локомотив» будет как раненый зверь?

— Мы не смотрим на чужие результаты. Когда «Краснодар» вылетел из Кубка России, многие говорили, что команда выйдет против нас озлобленная. Но нам без разницы. У «Спартака» свои задачи, решаем их пошагово, от матча к матчу.

— Самедов сыграет против своей бывшей команды. Для него это дополнительная мотивация? Все-таки Александр не совсем мирно расстался с «Локомотивом».

— К сожалению, не все трансферы проходят идеально. Случается, что футболист с клубом расстается, как говорится, на натянутых струнах. Думаю, Самедов не такой игрок, чтобы злиться. Он профессионал, мастер своего дела, всегда выходит с запредельным настроем — и против бывших, и против остальных.

— У команды 8 очков отрыва от второго места. Каким он должен быть, чтобы смело заявить: нас не догонят?

— 18 очков.

— За 6 туров до финиша?

— Это не важно. Просто 18. При таком комфортном преимуществе нас не догонят.

— Из нынешнего «Спартака» никто не был чемпионом России — даже в составе других клубов. Этот факт стимулирует или, наоборот, давит на игроков?

— Только от вас узнал эту деталь. Надо всем напомнить о том, что у нас есть хорошие шансы исправить ситуацию. Но вряд ли данный факт как-то давит. Скорее, футболисты о нем даже не задумываются.