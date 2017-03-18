Илья Кутепов: «Локомотив» — раненый зверь? Нам без разницы
Защитник
красно-белых Илья Кутепов в интервью «Советскому спорту» поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом».
Сегодня в центральном матче 20-го тура
— В первом круге «Спартак» победил железнодорожников — 1:0. Нынешний «Локомотив» сильнее того, полугодичной давности?
— Ари бывший спартаковец. Самедов, наоборот, перешел в «Спартак» из «Локо». Вот такая получилась рокировка. Но не знаю, стал ли соперник сильнее. 90 минут и зеленый прямоугольник все решат.
— В понедельник железнодорожники уступили дома «Краснодару» — 1:2. Это на руку «Спартаку», или, напротив, «Локомотив» будет как раненый зверь?
— Мы не смотрим на чужие результаты. Когда «Краснодар» вылетел из Кубка России, многие говорили, что команда выйдет против нас озлобленная. Но нам без разницы. У «Спартака» свои задачи, решаем их пошагово, от матча к матчу.
— Самедов сыграет против своей бывшей команды. Для него это дополнительная мотивация?
— К сожалению, не все трансферы проходят идеально. Случается, что футболист с клубом расстается, как говорится, на натянутых струнах. Думаю, Самедов не такой игрок, чтобы злиться. Он профессионал, мастер своего дела, всегда выходит с запредельным настроем — и против бывших, и против остальных.
— У команды 8 очков отрыва от второго места. Каким он должен быть, чтобы смело заявить: нас не догонят?
— 18 очков.
— За 6 туров до финиша?
— Это не важно. Просто 18. При таком комфортном преимуществе нас не догонят.
— Из нынешнего «Спартака» никто не был чемпионом России — даже в составе других клубов. Этот факт стимулирует или, наоборот, давит на игроков?
— Только от вас узнал эту деталь. Надо всем напомнить о том, что у нас есть хорошие шансы исправить ситуацию. Но вряд ли данный факт
— Валерий Газзаев высказался на днях: «Если “Спартак” и сейчас не станет чемпионом, то, похоже, не станет уже никогда». Как прокомментируете его слова?
— Газзаев тренер опытный, выиграл много титулов. С одной стороны, я с ним согласен: сейчас у «Спартака» лучший шанс за последние 16 лет взять золото. С другой — неизвестно, что произойдет через
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter