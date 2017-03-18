«Томь»: «А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела»

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ТОМЬ — АМКАР — 1:0 (1:0)

Гол: Кузнецов, 24 — со штрафного.

«Томь»: Солосин, Сасин, Осипов, Митерев, Попов, Кузнецов (Большунов, 84), Баляйкин, Чуперка, Голышев, Пугин, Соболев (Макурин, 75).

«Амкар»: Хомич, Занев, Конде, Идову, Костюков (Зайцев, 57), Гол, Огуде, Комолов, Гиголаев (Йовичич, 75), Бодул, Гасилин (Салугин, 62).

Предупреждения: Осипов, 35. Пугин, 37. Гол, 46. Попов, 49. Конде, 61. Зайцев, 78. Идову, 84. Бодул, 90+1.

Судьи: АРСЛАНБЕКОВ. Елеференко (все Москва), Петросян (Бронницы).

18 марта. Томск. Стадион «Труд».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 18.03.2017, 11:30 1:0 Томь Амкар

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ.

Состав «Томи» буквально за пару месяцев стал неузнаваем — фамилии молодых томских парней известны лишь узким специалистам, да их родным. А остальным приходится знакомиться с ними по ходу чемпионата. Разгромы от ЦСКА (0:6) и «Ростова» (0:4) в двух турах после перерыва показали бойцовские качества команды Валерия Петракова. Но не более. Вот только перед «Амкаром» была уверенность в том, что именно сейчас «Томь» способна на чудо. И не зря пермяки говорили, что недооценки соперника быть не должно.

В последний раз «Томь» играла на своем стадионе в ноябре. Две предыдущие домашние встречи из-за неготовности газона пришлось проводить на полях соперников. И вот, комиссия разрешила томичам предстать перед своими болельщиками. Вряд ли «Амкар» вышел на поле с мыслями о досрочной победе, не тот тренер во главе команды, который позволит так думать своим футболистам. Однако что-то пошло не так.

«Томь» на первых минутах отдала инициативу гостям, а когда сибиряки поняли, что «Амкар» не так страшен, стали действовать смелее. И на 24-й минуте своего добились. Огуде сбил Пугина рядом со штрафной площадью, а опытный Кузнецов мастерски закрутил мяч в ближнюю девятку — эффектный прыжок Хомича лишь добавил голу красоты.

Пермяки молниеносно ответили своей атакой — удар Бодула, но Гасилин, переправивший мяч в ворота, сделал это из положения вне игры. Больше в первом тайме вспомнить нечего.

После перерыва «Томь» прижалась к воротам, сделав акцент на контратаках и сохранению минимального результата. «Амкар» мог сравнять счет на 80-й минуте. Занев метров с 12-ти пробил в ближний угол, но Солосин, заменивший Мелихова в стартовом составе, в прыжке смог отразить удар, а первым на отскоке оказался защитник, разрядивший обстановку. К слову, удар болгарина стал первым в створ ворот томичей.

В известной песне «Чайфа» есть такие строки: «А не спеши ты нас хоронить, А у нас еще здесь дела». За 10 туров до конца «Томь» отделяют от спасительной строчки всего 5 очков.

ЦИФРЫ.

3 — «Томь» одержала третью победу в сезоне.

9 — Команда Валерия Петракова забила лишь в девятый раз в чемпионате, опередив по этому показателю «Арсенал» (8).

СЛОВА.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер «Томи»:

— Немножко чуда есть. Мы играли второй тайм при полном преимуществе «Амкара». Первый же тайм хороший был по содержанию. Я ребятам говорил, чтобы не садились так глубоко. Были во второй половине матча выходы, но мы губили их ненужными передачами.

— Стоит ждать еще положительных результатов?

— Конечно, стоит. Иначе, зачем еще играть.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— В таких случаях одного конкретного объяснения не бывает. Но я бы не стал говорить о недонастрое — это слишком просто и банально. Понятно, что разница в классе есть, мы и играем, и подготовлены получше. Но не настолько, чтобы это сказывалось, когда «Томь» играет изо всех сил… Поле тоже не в лучшем состоянии, хотя оно не хуже, чем на «Рубине».