Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29122881/
18 марта 2017, 14:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гендиректор «Томи»: В раздевалке была такая радость, как будто выиграли ЧМ

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе поделился впечатлениями от матча 20-го тура РФПЛ, в котором томичи на своём поле обыграли пермский «Амкар» со счётом 1:0.

Эта победа для «Томи» стала первой с сентября.

«Ребятишки старались, бились и заслуженно победили. В раздевалке была такая радость, как будто мы выиграли чемпионат мира. Такие победы сближают. Приехали родители некоторых ребят из близлежащих городов, в частности родители Дмитрия Сасина приехали из Кемерово. Встречали команду в подтрибунном помещении. В раздевалке Петраков обнял и поцеловал всех ребят. Губернатор Томска Сергей Анатольевич Жвачкин позвонил, поздравил ребят и главного тренера. Дали футболистам три выходных, чтобы съездили домой. А потом снова работать», — сказал Киселёв.

Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!