Гендиректор «Томи»: В раздевалке была такая радость, как будто выиграли ЧМ

Эта победа для «Томи» стала первой с сентября.



«Ребятишки старались, бились и заслуженно победили. В раздевалке была такая радость, как будто мы выиграли чемпионат мира. Такие победы сближают. Приехали родители некоторых ребят из близлежащих городов, в частности родители Дмитрия Сасина приехали из Кемерово. Встречали команду в подтрибунном помещении. В раздевалке Петраков обнял и поцеловал всех ребят. Губернатор Томска Сергей Анатольевич Жвачкин позвонил, поздравил ребят и главного тренера. Дали футболистам три выходных, чтобы съездили домой. А потом снова работать», — сказал Киселёв.