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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29122863/
18 марта 2017, 14:53 | Футбол: Премьер-лига | АиФ Прикамье

«Амкар» в гостях проиграл «Томи» в 20-м туре Премьер-лиги

Победу хозяевам принёс точный удар со штрафного Сергея Кузнецова.

Победу аутсайдеру Премьер-лиги принёс точный удар Сергея Кузнецова со штрафного на 24-й минуте. Полузащитник перекинул стенку, закрутив мяч в девятку. Вратарь гостей Дмитрий Хомич до мяча не дотянулся.

После пропущенного мяча подопечные Гаджи Гаджиева активизировались, но большинство их атак гасли на подступах к штрафной соперника. Количество брака и неточных передач в исполнении игроков «Амкара» зашкаливало. Отчасти это было связано с ужасным полем на стадионе в Томске.

Во втором тайме картина не изменилась: «Амкар» давил, «Томь» всей командой оборонялась. Гостям опять не хватало точности в завершающей стадии атак. Первый и единственный удар в створ ворот «красно-чёрные» сумели нанести лишь на 80-й (!) минуте: опасно бил капитан гостей Петар Занев, но Александр Солосин спас «Томь» от пропущенного мяча.

Потерпев неожиданное поражение от аутсайдера чемпионата, в составе которого из-за финансовых трудностей играют вчерашние дублёры, «Амкар» осложнил себе борьбу за попадание в Лигу Европы. После 20-ти туров у пермской команды осталось 30 очков.
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