«Амкар» в гостях проиграл «Томи» в 20-м туре Премьер-лиги
Победу хозяевам принёс точный удар со штрафного Сергея Кузнецова.
Победу аутсайдеру
После пропущенного мяча подопечные Гаджи Гаджиева активизировались, но большинство их атак гасли на подступах к штрафной соперника. Количество брака и неточных передач в исполнении игроков «Амкара» зашкаливало. Отчасти это было связано с ужасным полем на стадионе в Томске.
Во втором тайме картина не изменилась: «Амкар» давил, «Томь» всей командой оборонялась. Гостям опять не хватало точности в завершающей стадии атак. Первый и единственный удар в створ ворот «красно-чёрные» сумели нанести лишь на 80-й (!) минуте: опасно бил капитан гостей Петар Занев, но Александр Солосин спас «Томь» от пропущенного мяча.
Потерпев неожиданное поражение от аутсайдера чемпионата, в составе которого
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter