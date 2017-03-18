«Амкар» в гостях проиграл «Томи» в 20-м туре Премьер-лиги

Победу аутсайдеру Премьер-лиги принёс точный удар Сергея Кузнецова со штрафного на 24-й минуте. Полузащитник перекинул стенку, закрутив мяч в девятку. Вратарь гостей Дмитрий Хомич до мяча не дотянулся.

После пропущенного мяча подопечные Гаджи Гаджиева активизировались, но большинство их атак гасли на подступах к штрафной соперника. Количество брака и неточных передач в исполнении игроков «Амкара» зашкаливало. Отчасти это было связано с ужасным полем на стадионе в Томске.

Во втором тайме картина не изменилась: «Амкар» давил, «Томь» всей командой оборонялась. Гостям опять не хватало точности в завершающей стадии атак. Первый и единственный удар в створ ворот «красно-чёрные» сумели нанести лишь на 80-й (!) минуте: опасно бил капитан гостей Петар Занев, но Александр Солосин спас «Томь» от пропущенного мяча.