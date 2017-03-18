Петраков: В победе «Томи» над «Амкаром» не обошлось без чуда
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Немного чуда в победе футболистов «Томи» над пермским «Амкаром», несомненно, присутствовало. Такое мнение в эфире телеканала «Наш футбол» выразил главный тренер томичей Валерий Петраков.
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В субботу «Томь» в матче 20-го тура обыграла «Амкар» со счетом 1:0.
«Конечно, немножко чуда есть, — сказал специалист. — Второй тайм играли при полном преимуществе “Амкара” и очень тяжело было сдерживать. А первый тайм был хороший, доволен качеством игры. Физически, конечно, мы слабее, особенно молодые ребята, но это связано только с одним проведенным сбором».
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев отметил, что не связывает поражение команды с недонастроем. «В нескольких моментах мы играли не так, как должна играть профессиональная организованная команда. Получилось так, что одна группа делает
«Томь» одержала победу впервые с 17 сентября 2016 года, когда томичи в седьмом туре дома обыграли тульский «Арсенал» (1:0). Благодаря победе «Томь» набрала 12 очков, но продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Амкар» после 20 матчей с 30 очками располагается на шестой строчке.
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