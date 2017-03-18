«Томь» победила «Амкар», выиграв в РФПЛ впервые с сентября
В матче 20-го тура российской
Премьер-Лиги «Томь» принимала на своём поле «Амкар».
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Встреча проходила на стадионе «Труд» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 24-й минуте провёл полузащитник Сергей Кузнецов. Таким образом, «Томь» прервала 12-матчевую серию без побед в РФПЛ. Предыдущий успех томской команды случился 17 сентября 2016 года, когда на своём поле подопечные Валерия Петракова обыграли тульский «Арсенал» (1:0) в матче седьмого тура.
«Амкар» (30 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Томь» (12) находится на последней 16-й строчке.
Главные тренеры
|Валерий Петраков
|Гаджи Гаджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|9
|18
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Тимур Арсланбеков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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