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18 марта 2017, 13:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Томь» победила «Амкар», выиграв в РФПЛ впервые с сентября

В матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Томь» принимала на своём поле «Амкар».

В матче 20-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Томь</span> принимала на своём поле <span class=error>Амкар</span>. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Труд» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 24-й минуте провёл полузащитник Сергей Кузнецов. Таким образом, «Томь» прервала 12-матчевую серию без побед в РФПЛ. Предыдущий успех томской команды случился 17 сентября 2016 года, когда на своём поле подопечные Валерия Петракова обыграли тульский «Арсенал» (1:0) в матче седьмого тура.

«Амкар» (30 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Томь» (12) находится на последней 16-й строчке.

18.03.2017 11:30 основной раунд: 20-й тур Труд
Томь 1:0 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Валерий Петраков Гаджи Гаджиев
Голы
24′ Сергей Кузнецов 10
Составы
Алексей Солосин 1
Дмитрий Сасин 87
49′ Артем Попов 18
Антон Митерев 84
35′ Дмитрий Осипов 89
37′ Алексей Пугин 17
Павел Голышев (к) 7
Евгений Баляйкин 15
Валерий Чуперка 92
84′ Сергей Кузнецов 10
Даниил Большунов 88
75′ Александр Соболев 97
Антон Макурин 74
15 Дмитрий Хомич
3 Петар Занев (к)
6 Секу Конде 61′
19 Брайн Оладапо Идову 84′
5 Януш Гол 46′
8 Фегор Огуде
20 Павел Комолов
9 Дарко Бодул 90+1′
13 Роланд Гиголаев 75′
33 Бранко Йовичич
27 Михаил Костюков 57′
4 Николай Зайцев 78′
17 Алексей Гасилин 62′
77 Александр Салугин
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 1
2 Угловые 9
18 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тимур Арсланбеков (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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