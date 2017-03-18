«Томь» победила «Амкар», выиграв в РФПЛ впервые с сентября

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Встреча проходила на стадионе «Труд» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 24-й минуте провёл полузащитник Сергей Кузнецов. Таким образом, «Томь» прервала 12-матчевую серию без побед в РФПЛ. Предыдущий успех томской команды случился 17 сентября 2016 года, когда на своём поле подопечные Валерия Петракова обыграли тульский «Арсенал» (1:0) в матче седьмого тура.



«Амкар» (30 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Томь» (12) находится на последней 16-й строчке.