Нобоа о ситуации с долгами в «Ростове»: Думаю, скоро всё будет хорошо

31-летний эквадорский хавбек считает, что вскоре всё наладится.



«Думаю, что скоро всё будет хорошо», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.



Ранее стало известно, что «Ростов» остаётся должен команде зарплату за месяц и премиальные 110 млн рублей.