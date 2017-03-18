Нобоа о ситуации с долгами в «Ростове»: Думаю, скоро всё будет хорошо
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа высказался относительно ситуации в клубе с долгами перед футболистами.
31-летний эквадорский хавбек считает, что вскоре всё наладится.
«Думаю, что скоро всё будет хорошо», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Ранее стало известно, что «Ростов» остаётся должен команде зарплату за месяц и премиальные 110 млн рублей.
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