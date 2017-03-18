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18 марта 2017, 13:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нобоа о ситуации с долгами в «Ростове»: Думаю, скоро всё будет хорошо

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа высказался относительно ситуации в клубе с долгами перед футболистами.

31-летний эквадорский хавбек считает, что вскоре всё наладится.

«Думаю, что скоро всё будет хорошо», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Ранее стало известно, что «Ростов» остаётся должен команде зарплату за месяц и премиальные 110 млн рублей.

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