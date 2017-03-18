Иванов не поможет «Тереку» в матче с ЦСКА

К тренировкам 30-летний хавбек должен вернуться в начале апреля.



«Иванов не сыграет против ЦСКА. Олегу вчера вырезали гланды и полипы в одной из клиник Москвы. Ориентировочно в начале апреля футболист возобновит тренировки», — сказал руководитель пресс-службы «Терека» Казбек Хаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.



Матч «Терек» — ЦСКА состоится в Грозном в воскресенье, 19 марта. Начало встречи — в 16:30 мск.