ЦСКА начнет переговоры с футболистом Милановым о новом контракте в апреле
МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб ЦСКА планирует начать переговоры с болгарским полузащитником команды Георгием Милановым о новом соглашении в середине апреля. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Миро Димитров.
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Миланов перешел в ЦСКА из болгарского «Литекса» летом 2013 года. Согласно порталу Transfermarkt, контракт 25-летнего полузащитника с
«Мы разговаривали с Олегом Яровинским (спортивный директор ЦСКА) и пришли к решению, что сядем за стол переговоров через
В текущем сезоне Миланов провел 24 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил в них три мяча, выполнил одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.
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