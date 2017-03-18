ЦСКА начнет переговоры с футболистом Милановым о новом контракте в апреле

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Миланов перешел в ЦСКА из болгарского «Литекса» летом 2013 года. Согласно порталу Transfermarkt, контракт 25-летнего полузащитника с красно-синими рассчитан до июня 2018 года.

«Мы разговаривали с Олегом Яровинским (спортивный директор ЦСКА) и пришли к решению, что сядем за стол переговоров через три-четыре тура, то есть в середине апреля. У Миланова есть еще год контракта, но хочется достичь уже какой-то определенности. Но руководство ЦСКА нас уверило, что точно будем обсуждать условия нового соглашения. Сам Георгий хочет остаться в Москве и не планирует покидать команду», — сказал Димитров.

В текущем сезоне Миланов провел 24 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил в них три мяча, выполнил одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.