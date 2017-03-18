Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29122242/
18 марта 2017, 12:37 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА начнет переговоры с футболистом Милановым о новом контракте в апреле

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский футбольный клуб ЦСКА планирует начать переговоры с болгарским полузащитником команды Георгием Милановым о новом соглашении в середине апреля. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Миро Димитров.

По словам агента игрока Миро Димитрова сам игрок хочет остаться в Москве и не планирует покидать команду. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Миланов перешел в ЦСКА из болгарского «Литекса» летом 2013 года. Согласно порталу Transfermarkt, контракт 25-летнего полузащитника с красно-синими рассчитан до июня 2018 года.

«Мы разговаривали с Олегом Яровинским (спортивный директор ЦСКА) и пришли к решению, что сядем за стол переговоров через три-четыре тура, то есть в середине апреля. У Миланова есть еще год контракта, но хочется достичь уже какой-то определенности. Но руководство ЦСКА нас уверило, что точно будем обсуждать условия нового соглашения. Сам Георгий хочет остаться в Москве и не планирует покидать команду», — сказал Димитров.

В текущем сезоне Миланов провел 24 матча за ЦСКА во всех турнирах, забил в них три мяча, выполнил одну голевую передачу и получил одну желтую карточку.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
18 марта

ФК "Томь" обыграл "Амкар" и прервал 12-матчевую безвыигрышную серию

Боксер Ковалев подтвердил, что проведет следующий бой летом 2017 года

СМИ: снегоход сбил Сундбю во время гонки, лыжник не пострадал