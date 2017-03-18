Асхабадзе об Аленичеве и «Спартаке»

«ТРЕНЕР ВАЖНЕЕ ГЕНДИРЕКТОРА»

— Есть ли такое определение, как «багаж Асхабадзе», применительно к нынешнему «Спартаку»?

— Сложный вопрос. С одной стороны, много футболистов, играющих сегодня в команде, приходили при мне. Этот факт приятен. Радует, что они прогрессируют и, несмотря на смену тренеров, остаются на ведущих позициях. Можно с некоторой натяжкой сказать, что нынешний «Спартак» — в том числе плод нашей работы. Имею в виду всех непосредственных участников процесса: Карпина, Шавло, Асхабадзе, Родионова и остальных.

С другой стороны — для основного состава тренер играет бОльшую роль, нежели генеральный директор, президент. Поэтому важнее говорить о багаже тренера, чем о багаже генерального директора.

— Один из руководителей «Спартака» заявил, что Дмитрий Аленичев как тренер, мягко говоря, ничего собой не представлял. Согласны?

— Не буду комментировать слова другого человека, тем более вы не называете фамилию. На мой взгляд, идея приглашения Аленичева в команду была, скорее, навязана Совету директоров «Спартака» и Леониду Федуну. Кем навязана? Общественным мнением, ветеранами, болельщиками, журналистами. Учитывая прошлое Дмитрия Анатольевича, люди, да и Совет директоров, под давлением выдавали желаемое за действительное.

— Почему Аленичева не уволили по окончании сезона-2015/16?

— Не знаю. Насколько помню, перед тренером ставили цель попадания в тройку призеров. Хотя, когда я работал в клубе, руководство не принимало места ниже второго. Мы задачу выполняли. Но сейчас не об этом. Тренерский штаб во главе с Дмитрием Анатольевичем задачу не выполнил (москвичи завершили чемпионат на 5-й позиции. — Прим. ред.). Аленичева решили оставить. А в начале следующего сезона, после вылета из Лиги Европы те же факторы, которые способствовали его назначению, ускорили процесс отставки. Имею в виду пресловутое общественное мнение, статьи журналистов и высказывания ветеранов после игр с АЕКом.

Мне кажется, Аленичев, соглашаясь возглавить «Спартак», не был готов к подобному грузу ответственности. Может, он не понимал, с чем придется столкнуться. Желание работать в «Спартаке» перевесило объективную оценку своих возможностей на тот момент. И это нормально. Кто откажется возглавить такой клуб? И все же надо реально смотреть на вещи.

— Что в вашем понимании «спартаковский футбол», и есть ли он при Массимо Каррере?

— Для меня это — игра, которую команда демонстрировала в романцевскую и дороманцевскую эпохи. Говорю о быстрых, комбинационных атакующих действиях со «стеночками», забеганиями, мелким пасом. Но надо понимать: с годами футбол меняется. Ни при Аленичеве, ни при Каррере красно-белые не показывали ту игру, которую лично я считаю спартаковской.

Кстати, вспомните: Дмитрий Анатольевич, придя в команду, сразу сделал громкое заявление: «Будем играть в спартаковский футбол!» Это была его ошибка. Не стоит обещать то, что, возможно, не сумеешь выполнить. Нельзя за день до матча говорить о намерении показать красивый атакующий футбол, а выходить с семью-восемью футболистами оборонительного плана. Каррера тоже не претендует на возвращение спартаковских «стеночек» и забеганий. Но его футбол приносит результат и позитивные эмоции. И этим он отличается от того же Аленичева или Мурата Якина.

«УРОВЕНЬ НАШЕГО ЧЕМПИОНАТА СИЛЬНО УПАЛ»

— Квинси Промес способен побить рекорд трансфера Халка, которого «Зенит» продал в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро?

— Если говорить о китайском рынке — конечно. Реальная же цена Промеса — 20−25 миллионов евро. На мой взгляд, голландец более командный игрок, чем Халк.

— Работа «Спартака» на зимнем трансферном рынке сверхуспешна?

— Я бы не делал поспешных выводов. Ответ получим в конце сезона.

— А если говорить в целом об РФПЛ?

— Уровень нашего чемпионата сильно упал. Раньше «Спартаку», чтобы стать чемпионом, нужно было приобрести несколько сильных игроков, которым с первого матча приходилось отрабатывать вложенные в них большие деньги. Сейчас, даже приобретя «сырых» футболистов, теоретически можно являться конкурентоспособным в борьбе за золото. Это свидетельство того, что общий класс команд, особенно второй восьмерки, заметно снизился. К тому же раньше за место в двойке боролись пять-семь клубов. Сейчас по факту лишь два.

— Кто провел наиболее интересную трансферную кампанию?

— Очевидно, что это «Спартак» и «Зенит». Между ними поставлю знак равенства.

— На кого еще обратили внимание во время зимней паузы?

— Со знаком «минус» удивляет «Локомотив». Желаю удачи Юрию Семину, но ему будет очень сложно выполнить поставленные руководством задачи.

— Поясните.

— «Локомотив» не купил практически ни одного футболиста высокого уровня. С одной стороны, финансирование клуба не увеличилось. С другой — бюджет, который был озвучен, внушителен. Судя по всему, у железнодорожников раздут штат с большими зарплатами, поэтому они не могут никого купить. Например, 31-летний Ведран Чорлука продлил договор на четыре года! Ему заплатят сумасшедшие деньги! А ведь цена в данном случае не соответствует качеству.

Также не понимаю, как Семин будет решать вопрос с лимитом. Из клуба уходят русские ребята — лидеры команды. Тот же Самедов, Шишкин. С Миранчуком долго не могли определиться. Не знаю, заиграет ли парень после такой «Санта-Барбары» с контрактом. Возможно, есть некие разногласия между руководством и легендарным тренером в плане выстраивания клубной стратегии, ее спортивной части. Но прошло мало времени, говорить о чем-то критическом пока рано.

«ПОЛТОРА МИЛЛИОНА В МЕСЯЦ — НОНСЕНС!»

— Президент России дал задание постепенно убрать из бюджетов клубов государственные деньги. Мы уже видим, как ВТБ снижает инвестиции в «Динамо» и что из этого выходит.

— Понимаю вашу мысль. Но не думаю, что плачевная ситуация в «Динамо» напрямую связана с вводными Владимира Владимировича. Все намного проще. Клуб залез в долги, вел неправильную финансовую политику с точки зрения финансового фейр-плей и российского законодательства. В итоге бренд «Динамо» стал непривлекателен для спонсоров, в том числе для ВТБ. Налицо ошибки клубного менеджмента. К слову, у ФИФА к «Спартаку» не было ни одного нарекания, связанного с финансовым фейр-плей. Это огромный пласт работы, который не заметен болельщикам.

— Федор Смолов согласен, что футболисты получают незаслуженно высокие гонорары. О каких суммах речь?

— Однозначно, рынок перегрет. И молодец Федя, что не сторонится данной темы. Один пример. Недавно узнал, что несколько игроков, не всегда проходящих в основной состав команды, борющейся за выживание, получают в месяц около полутора миллионов рублей! И данный клуб питается за счет регионального бюджета. Был сильно удивлен, когда услышал сумму. Это же нонсенс!

— Потолок зарплат — выход?

— Потолок зарплат для молодых игроков — безусловно. Все остальные гонорары должен ограничивать исключительно рынок.

«НЕ УБЕДИЛИ ФЕДУНА ВОВРЕМЯ ПРОДАТЬ ВЕЛЛИТОНА»

— Соперничество ЦСКА и «Спартака» идет не только на поле, но и на трансферном рынке. Многие считают, что Леонид Федун и Роман Асхабадзе проигрывали борьбу Евгению Гинеру и Роману Бабаеву.

— Если армейцы долгие годы опережали «Спартак» в итоговой турнирной таблице, то их трансферная кампания была чуть успешнее, чем наша. Если сейчас красно-белые выиграют у ЦСКА чемпионскую гонку, можно будет сказать, что «Спартак» успешнее сработал на трансферном рынке. Но, конечно, когда речь о деньгах, все относительно. Например, мы знаем о нынешних проблемах ЦСКА с финансами. Евгений Леннорович построил стадион. Значит, средств на трансферы не будет еще как минимум год. Федун же, наоборот, не скупится на приобретения.

— В ваш период работы в «Спартаке» люди тоже считали, что Федун богаче Гинера, но все равно проигрывает ему.

— Нельзя рассуждать терминами «богаче» или «беднее». Это обывательский язык. Главный вопрос в том, сколько акционер готов потратить на трансферную кампанию в то или иное окно. Это уже зависит от финансовых показателей структур акционеров. Поверьте, были времена, когда ЦСКА направлял на покупку футболистов не меньше денег, чем «Спартак». Но соглашусь: как правило, «Спартаком» выделялось больше средств.

— Федун довольно эмоциональный руководитель. Бывали случаи, когда не могли убедить его в своей правоте?

— Леонид Арнольдович советуется по важным вопросам со многими людьми, не только с генеральным директором. А вот как он потом аккумулирует полученную информацию, известно только ему.

Вот пример. От Совета директоров поступило предложение продлить контракт с Эйденом Макгиди. До конца договора оставался год. Мы с Карпиным были против. На тот момент я уже четко понимал: игрок не хочет оставаться в России. Его можно было «убить» деньгами, но на пользу команде это не пошло бы. Я озвучил агенту Макгиди предложение Совета директоров о продлении контракта, на что они ответили отказом. Но параллельно искал конкретные варианты продажи ирландца. В итоге в Англии появилось предложение с чеком на сумму 7−8 млн евро (Макгиди был куплен за 12 миллионов). Мне удалось убедить Федуна продать футболиста, но было уже поздно. Тот травмировал колено, а клубу он нужен был здесь и сейчас. Мы его продали позже, но за небольшие деньги.

Обратный пример. К сожалению, я и Карпин не смогли убедить Федуна вовремя продать Веллитона. Леонид Арнольдович выслушал мнения всех сторон, задействованных в процессе, и его убедили, что бразильца надо оставлять в клубе. Но это вопрос к менеджеру. Не убедил, значит, виноват ты.

«С КАРПИНЫМ РАБОТАЛОСЬ КОМФОРТНЕЕ ВСЕГО»

— Валерий Карпин жестко высказался по поводу Евгения Макеева и Дениса Давыдова. Что скажете об этих футболистах?

— Клуб не затратил ни копейки на покупку Макеева. Женя два сезона играл в Лиге чемпионов. У него есть сильные и слабые стороны. Он не так стар и, думаю, еще сможет себя проявить. Давайте не будем забывать о российском паспорте.

Давыдова и в помине не было в основной команде, когда феерил Веллитон, чтобы рассуждать о каких-то фактах. Везде буду подчеркивать: пока рекорд Веллитона еще никто не побил, задумайтесь! Надеюсь, скоро лучшим бомбардиром станет российский футболист. Например, Дзюба или Смолов. А Давыдову и другим молодым игрокам хочу напомнить: в первую очередь надо думать о своих словах, потом они могут аукнуться. Как показывает практика, чем меньше говоришь и чем больше делаешь, тем успешнее становишься. Если говоришь много, карьера, как правило, идет по нисходящей.

— С кем из главных тренеров вам работалось комфортнее всего?

— С Карпиным. Мы много лет работали вместе, и всегда имел место диалог. Валерий Георгиевич — человек, работающий 24 часа в сутки. Он никогда не скрывает то, что думает, не пытается уйти от ответственности. Были тренеры, которые говорили в лицо одно, а, например, Совету директоров — другое.

— Как отнеслись к тому, что Артем Дзюба стал капитаном «Зенита»?

— Не понимаю людей, считающих это пощечиной «Спартаку». Мог ли Дзюба отказаться? Зачем? Чтобы признать свое слабоволие? К сожалению, в российском футболе, в том числе и на уровне сборной, очень мало мужиков. Не хватает людей с волей, характером. Улыбаюсь, видя очередное интервью, где игрок утверждает, что этот тренер его не жаловал, этот не видел в составе… Читал недавно, что футболисты сборной сетовали на нелюбовь болельщиков. Так вы заслужите их любовь! Если бы Дзюба отказался от повязки капитана, команда его не поняла бы.

— Каковы ваши творческие планы?

— Все планы связаны с семьей и небольшими собственными проектами. Достойную работу в футбольной сфере необходимо ждать, не бросаясь на все подряд без оглядки.