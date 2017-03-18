Футболисты «Локомотива» получат по €30 тыс от «Зенита» за победу над «Спартаком»

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Центральный матч 20-го тура РФПЛ состоится в субботу в Черкизово и начнется в 16:30 мск.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 18.03.2017, 16:30 -:- Локомотив М Спартак М

«Спартак» после 19 туров имеет в своем активе 44 очка и занимает первую строчку турнирной таблицы, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь баллов. «Локомотив» с 26 баллами идет десятым.

Отмечается, что подобное финансовое стимулирование является распространенной практикой в мировом футболе, а «Зениту» для борьбы за чемпионство надо сократить отставание от «красно-белых» к их очной встрече в рамках 23-го тура.