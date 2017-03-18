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18 марта 2017, 12:09 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Локомотива» получат по €30 тыс от «Зенита» за победу над «Спартаком»

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Каждый футболист «Локомотива», вышедший на поле в матче чемпионата России против «Спартака», получит в случае победы железнодорожников по 30 тысяч евро от «Зенита» в качестве бонусной выплаты, сообщает Life со ссылкой на собственный источник.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Каждый футболист Локомотива вышедший на поле в матче чемпионата России против Спартака получит в случае победы железнодорожников по 30 тысяч евро от Зенита в качестве <span class=error>бонусной</span> выплаты сообщает <span class=error>Life</span> со ссылкой на собственный источник. Увеличить
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Центральный матч 20-го тура РФПЛ состоится в субботу в Черкизово и начнется в 16:30 мск.

«Спартак» после 19 туров имеет в своем активе 44 очка и занимает первую строчку турнирной таблицы, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь баллов. «Локомотив» с 26 баллами идет десятым.

Отмечается, что подобное финансовое стимулирование является распространенной практикой в мировом футболе, а «Зениту» для борьбы за чемпионство надо сократить отставание от «красно-белых» к их очной встрече в рамках 23-го тура.

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