Питер Одемвингие: Пусть сегодня в Черкизово прилетит дух Одемвингие!

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Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие в интервью «СЭ» рассказал, как продолжается его карьера в Англии, вспомнил свои выступления за железнодорожников и поделился ожиданиями от матча «Локо» — «Спартак», который состоится сегодня на стадионе в Черкизово.

— Вы выступали за английский «Ротерем», но в январе этого года покинули клуб. Почему?

— У меня был контракт всего на три месяца. В начале января я получил травму икроножной мышцы. Вскоре начал заниматься, но травма оказалась серьезнее, чем ожидал. Проходил курс терапии. Пока не до конца восстановился.

— На данный момент есть какие-то предложения?

— В конце сезона, конечно, трудно найти команду. Я не тренировался уже два с половиной месяца.

Сейчас интерес ко мне проявляет клуб из Азии — там чемпионат только начинается, но пока я не уверен в том, что соглашусь. Скорее всего, подожду лета. Наверное, тогда будет больше возможностей провести предсезонку с какой-нибудь командой и найти клуб. Мне хочется поиграть еще год и завершить карьеру.

— В Россию не хотите вернуться?

— Я бы с удовольствием. Был момент, когда мой агент вел переговоры с российским клубом. Но травма помешала. Сначала люди ждали, пока я восстановлюсь. Но все вышло сложнее, чем могло показаться на первый взгляд.

— С какой командой велись переговоры?

— Не могу сказать (смеется).

— Не жалеете ли, что в свое время не перешли в «Спартак»?

— Когда я уходил из «Локо», предложений от «Спартака» не поступало — только от «Вест Бромвича». В моей карьере постоянно так получается: при переходе из одного клуба в другой на столе было только одно официальное предложение. Решать было нетрудно, потому что двух вариантов одновременно не возникало.

ВОЗМОЖНО, СЫГРАЮ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В РОССИИ.

— В 2018 году в России пройдет чемпионат мира… Приедете поболеть за ребят?

— Моя жизнь связана с Россией и Нигерией. Рад, что моей стране выпал шанс провести такое событие. Это поможет повысить уровень российского футбола, улучшить качество полей. Надеюсь, чемпионат мира сможет привлечь еще больше болельщиков, и стадионы в России будут такими же полными, как и в Европе. Я приеду, буду смотреть матчи, привезу с собой друзей. Возможно, даже буду работать для какого-нибудь телеканала или радиостанции, а может и играть!

— Отлично! Будем вас ждать в качестве участника.

— Спасибо! Если летом получится подписать какой-нибудь контракт, хотя бы в чемпионшипе, и выступать хорошо, то шансы еще будут. В футболе все возможно! Но если ничего не удастся, есть вероятность того, что летом я завершу карьеру.

— Английские болельщики выражали недовольство тем, что чемпионат мира-2018 пройдет в России. Сейчас их мнение изменилось?

— Когда решается, где будут проходить такие крупные соревнования, иногда вмешивается политика и дело становится не совсем чистым. Но политика и спорт — две разные вещи. Всегда одна сторона пытается указать на негативные стороны другой. Сегодня это стало мировой нормой. Но все понимают, что в любом государстве есть свои плюсы и минусы.

В России много хорошего. За рубежом ведь не знают Россию так, как знаем мы — ее жители. Это великая страна, в которой много талантливых людей. Надеюсь, этот чемпионат мира поможет проявить все позитивные стороны. Цель спортсменов — иметь сильных соперников и проявить себя на самом высоком уровне. Нам интересен сам спорт, медали и достижения.

— Сравните российскую и английскую премьер-лигу, а так же чемпионшип.

— Чемпионшип стал больше, чем был когда-то. Там много качественных команд, у большинства клубов увеличились бюджеты. Некоторые сильные игроки даже с удовольствием переходят из премьер-лиги в чемпионшип: платят практически так же, посещаемость стадионов такая же и конкурентная борьба очень накаленная. А английская премьер-лига является одним из лучших первенств в мире — здесь собраны отличные футболисты. Зрелищный чемпионат.

Я не играл в России уже около семи лет, но в мое время качество газонов и посещаемость стадионов были хуже, чем в Европе. Уровень футбола другой. Проблема российского чемпионата — команды, которые находятся внизу турнирной таблицы. В Англии, например, клубы, занимающие последние места, вполне могут обыграть и «Манчестер», и «Ливерпуль». Но когда я выступал в России, вряд ли команды из нижней части турнирной таблицы могли обыграть «Локомотив», «Спартак» или «Зенит».

«ЛОКОМОТИВ» 2007 ГОДА — КОМАНДА МЕЧТЫ!

— За российским футболом следите?

— У меня трое детей. Все внимание уделяю семье. Теперь мы раньше ложимся спать, так как ребята рано встают. Утром они просыпаются, кричат «Папа!», и начинают бегать уже в 6.30. Сегодня, например, пришли в 6.27. Я им показываю телефон и говорю: «Когда тут будет 7.00, тогда нужно приходить». А сын показывает мне на семерку на дисплее и говорит «Но здесь же есть семь!» Я говорю: «Нет, семерка должна быть вот тут!» В итоге младший остался со мной, а старший пошел заниматься своими делами. Очень хотелось спать, так как и я, и жена устали, маленькая дочка часто просыпается по ночам.

— Юрий Семин вновь у руля «Локомотива».

— Он очень опытный человек, а такой опыт просто так не купишь. Были и взлеты, и падения, которые сформировали хорошего специалиста. Ты стараешься не допускать таких же ошибок во второй раз, и каждая ошибка делает тебя лучше. Этому нет цены.

— Основная задача «Локомотива» на данный момент — попасть в Лигу Европы.

— «Локомотив» для России — большой клуб. Он всегда будет приближен к верхним строчкам, но не всегда сможет их занимать. Так как есть другие сильные команды: это и ЦСКА, и «Зенит». Сейчас нужно набрать группу футболистов, которые вернут железнодорожникам былую славу. «Локо» уже десять лет ждет победы в премьер-лиге, но ему нужна стабильность. Конечно, это процесс нелегкий: найти игроков, которые сработаются и смогут продержаться вместе несколько лет.

Я бы с удовольствием вернулся. Наша команда была очень сильной: Спахич, Иванович, Янбаев, Гильерме, Асатиани, Родолфу, Гуренко, Билялетдинов, Торбинский, Сычев, Одемвингие — это была команда мечты! Я горжусь своей карьерой и своим прошлым.

— С кем-то из «Локомотива» отношения поддерживаете?

— Я был в России около трех лет назад. Навещал друзей. Конечно, общаемся с ребятами и в социальных сетях. Это Гильерме, Сычев, Сенников.

Я жду завершения карьеры. С одной стороны — это грустный момент, а с другой — буду счастлив поездить по миру, встретиться с бывшими одноклубниками, пообщаться с тренерами.

— Ваш бывший одноклубник Бранислав Иванович вернулся в Россию. Сейчас выступает за «Зенит».

— Я видел его последнюю игру в «Челси». Комментатор говорил о том, что, возможно, он уйдет в «Зенит». Но пока еще я не видел его выступлений за питерский клуб.

ЗАБЕЙ ДВА, КАК ЭТО КОГДА-ТО СДЕЛАЛ Я!

— В эту субботу состоится матч «Локомотив» — «Спартак». Чего стоит ожидать от предстоящей встречи?

— Чего можно ожидать? Появления духа Одемвингие над Черкизово, который скажет нападающему: «Забей два, как это когда-то сделал я!» (Смеется.).

Игра будет интересной. «Локомотив» на десятом месте и команда хочет подняться выше. Это возможно. Победа в таких матчах многое дает: болельщики получают колоссальные позитивные эмоции, а футболисты — дополнительную мотивацию. Нужно всегда помнить, что жизнь пролетает быстро, а футбольная карьера — еще быстрее и ставить перед собой максимальные задачи.

— Матч со «Спартаком» 23 сентября 2007-го, в котором вы забили два гола, железнодорожники выиграли. Какие воспоминания остались от той встречи?

— От Ивановича я получил два голевых паса. Один из голов забил головой. Я запомнил его, потому что редко забиваю таким способом. Но в тот момент было нетрудно поразить цель — все было сделано для меня. А второй мяч… Иванович сделал как Ибрагимович, пяткой отдал пас между ногами. Было видно, что Бранислав далеко пойдет. Он играл как нападающий, ему было мало того, что он прекрасно защищался. Это был красивый матч. Асатиани, Сычев… С Ивановичем играть на одном поле было комфортно, но потом выступать против него — не очень. Бранислав — сильный футболист. Мы сталкивались как соперники. Помню его гол, который он забил нам на выезде… Имея такого защитника в команде, есть уверенность, что не только нападающий может забить. Я рад тому, как у него сложилась карьера. Желаю Ивановичу удачи в «Зените». Есть такие матчи, которые не забудет ни один футболист, и которые помнят до сих пор болельщики.

МОЙ ВЫБОР УЖЕ СДЕЛАН.

— Из чего сейчас складывается ваша жизнь, помимо футбола?

— Это самая трудная работа, которая была у меня за всю жизнь — мои трое детей. Четыре года исполнилось старшему сыну, два с половиной — среднему, и пять месяцев — дочке.

Еще сейчас я играю в гольф. Свежий воздух способствует восстановлению. К тому же, сам ношу сумку. Это помогает икроножной мышце.

— Сыновья тоже футболом занимаются?

— Мы водим их один раз в неделю на футбол и один раз — на теннис.

Судя по всему, ребята будут высокими. Также они пытаются играть со мной в гольф на домашнем участке. Надеюсь, они сами выберут тот вид спорта, который им ближе. Любят смотреть мультфильмы, но я хочу, чтобы их что-то тянуло на улицу.

— Как вы познакомились с супругой?

— В ночном клубе. Я только переехал в Англию, месяца не прошло. После матча мы с ребятами пошли в клуб. Моя будущая жена тоже оказалась там, хотя она училась в университете в Манчестере, но на выходные приехала к родителям в пригород Лондона. Потом мы полгода общались в Фейсбуке, и снова встретились на Рождество, тогда все и закрутилось. Она добрая, хорошая девушка и сразу понравилась моей семье, друзьям. Ее отец — любитель футбола. Болеет за «Манчестер Сити».

— Скучаете по России?

— Конечно. Россия — это все мое детство, для меня это особое время. Здесь я включаю телевизор, радио и понимаю все шутки. Английский я, конечно, тоже понимаю, но не все тонкости. Но мой выбор уже сделан. Скорее всего, жизнь я проживу в Англии. Мои дети и жена — англичане. Однако я буду с радостью проводить время в России, в Москве. Куплю себе маленькую квартирку и буду часто приезжать, смотреть игры, заниматься своими делами.

— В одном из своих интервью вы говорили, что имеете недвижимость в разных странах: Бельгия, Нигерия, Англия…

— Когда я приехал в Россию, думал, что после завершения карьеры буду работать тренером в Бельгии, но теперь я продал дом, и с этой страной меня больше ничего не связывает. Остался домик во Франции.

Это очень важный момент — вкладывать деньги в то, что потом принесет прибыль. Ведь есть много примеров футболистов, которые после завершения карьеры остаются ни с чем. И начать новую жизнь очень сложно.

— Поделитесь дальнейшими профессиональными планами…

— Когда захочу стать тренером, поеду к Юрию Павловичу. Думаю, он поделится опытом. У меня, конечно, тоже есть опыт: я учусь на своих ошибках. Если стану агентом или наставником, буду разговаривать с футболистами, как отец, который хочет показать менее тернистый путь и научить при этом быть более эффективным на поле. Если бы десять лет назад у меня была такая голова, как сегодня, то моя карьера сложилась бы лучше. Самое ценное — когда ты помог кому-то и видишь со стороны, как человек процветает.

— Кто из специалистов является для вас авторитетом?