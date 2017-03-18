О, дивный новый мир! Что изменит чемпионство «Спартака»
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красно-белый Армагеддон. Для спартаковцев жизнь поделится на «до» и «после» 2017 года.
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Футболисты «Спартака» боятся говорить о титуле. Артём Ребров даже запретил жене и детям произносить дома слово «чемпионство».
Вот и партнёры вратаря говорят о вероятном золоте неохотно.
Оно и понятно. Футболисты боятся уверовать в победу раньше времени и расслабиться. Как мы недавно узнали, даже после 4:0 нельзя успокаиваться. За один матч может произойти что угодно. Тем более за 11 туров. Однако мы, как и Олег Романцев, можем называть вещи своими именами и не бояться, что слишком расслабимся.
Отрыв в восемь очков — это очень солидно. Тем более когда у конкурентов дела плохи. У питерцев, кажется, не особо уверенно чувствует себя Мирча Луческу. Тренер жалуется на арбитров, хотя актуальнее говорить об игре «Зенита». Ещё перед воскресным матчем нападающий Артём Дзюба выражал опасения по поводу того, как его команда будет забивать.
Что касается ЦСКА, то в матче с «Зенитом»
Выигрыш «Спартака» в РФПЛ — это победа оборонительного футбола над атакующим. Даже болельщики «Спартака» признают, что Каррера играет от защиты. Выигрывать со счётом 1:0 — это очень
За последние шесть лет все привыкли, что чемпионом становится либо ЦСКА, либо «Зенит». Мы незаметно превращались в чемпионат Украины, где неизменно побеждает одна из двух команд. Судя по всему, это время закончилось. Теперь мы всё больше отдаляемся от Италии или Германии, где последние четыре года один и тот же чемпион. И приближаемся к Англии, где четыре сезона — четыре разных победителя. Это круто само по себе. Хоть и понятно, что мы уступаем всем трём европейским лигам.
Что ещё изменится от чемпионства «Спартака»? Конечно, имидж владельца Леонида Федуна. За 13 лет под его руководством
Но ещё больше чемпионство скажется на самих спартаковцах. Никто не знал тренера Массимо Карреру, а теперь узнают все. В том числе в Европе. Хотя уже сейчас он попадает на первую полосу главного спортивного издания в Италии La Gazzetta dello Sport.
Промес уйдёт в АПЛ с чистой совестью. Он ведь обещал не уезжать из «Спартака», пока команда не выиграет
Ну и главное, что изменит чемпионство: болельщикам «Спартака» будет не стыдно признаваться, за кого они болеют. Раньше фраза: «Я болею за красно-белых», — вызывала усмешки. Теперь же эти слова можно будет произносить, не опуская глаза в пол.
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