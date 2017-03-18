ФК «Амкар» на выезде разгромил «Томь» в 20-м туре молодежного первенства России
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Футболисты пермского «Амкара» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 20-го тура молодежного первенства России.
Субботний матч на арене «Темп» в Томске завершился победой «Амкара» со счетом 3:0. Дубль сделал Антон Гооге (4-я и 80-я минуты), еще один гол забил Владислав Разделкин (66, с пенальти).
Пермская «молодежка» одержала первую победу в турнире с 9 сентября 2016 года, когда на своем поле в шестом туре со счетом 3:2 была обыграна именно «Томь». После этого «Амкар» потерпел девять поражений при четырех ничейных результатах.
Как сообщается на сайте «Амкара», температура воздуха в Томске на момент начала встречи была 13 градусов ниже нуля.
Основные составы команд сыграют в Томске позже в субботу.
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