Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29120955/
18 марта 2017, 10:12 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Амкар» на выезде разгромил «Томь» в 20-м туре молодежного первенства России

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Футболисты пермского «Амкара» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 20-го тура молодежного первенства России.

Субботний матч на арене «Темп» в Томске завершился победой «Амкара» со счетом 3:0. Дубль сделал Антон Гооге (4-я и 80-я минуты), еще один гол забил Владислав Разделкин (66, с пенальти).

Пермская «молодежка» одержала первую победу в турнире с 9 сентября 2016 года, когда на своем поле в шестом туре со счетом 3:2 была обыграна именно «Томь». После этого «Амкар» потерпел девять поражений при четырех ничейных результатах.

Как сообщается на сайте «Амкара», температура воздуха в Томске на момент начала встречи была 13 градусов ниже нуля.

Основные составы команд сыграют в Томске позже в субботу.

Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Пьяные убили чемпиона мира по пауэрлифтингу, он на них «не так посмотрел»