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18 марта 2017, 1:08 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Столкновение эпох: сможет ли Семин остановить Карреру?

Сегодня в центральном матче 20-го тура «Локомотив» примет на своем поле лидера чемпионата «Спартак». Встреча станет противостоянием одного из самых титулованных российских тренеров с отлично проявившим себя в первом же сезоне иностранным специалистом.

Сегодня в центральном матче 20-го тура Локомотив примет на своем поле лидера чемпионата Спартак. Увеличить
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Они совсем разные.

Один — представитель старой школы. Из немногих оставшихся в строю воспитанников той системы, выходец из эпохи, где слова «менеджер» не существовало — только тренер, а лучше — старший тренер. С проверенными методами, бумажными конспектами и основательным подходом, от которого веет чарующим ретро. Неторопливый в речах и прямой в поступках. С богатым на крепкие выражения русским языком, устоявшимися принципами и, самое главное, солидной коллекцией трофеев. Эти титулы — как побывавшее в боях знамя с потертым древком, которое, может, не так эффектно выглядит, но имеет сакральную силу. За этот флаг будут биться.

Второй — гость из будущего. Восходящая звезда тренерского дела. Персона, о которой все вокруг говорят так много, но при этом знают так мало. Человек, который для своей команды не отец даже, а старший брат. С новыми идеями, западными методиками и принципами, выработанными вместе с другом Антонио Конте — одним из лучших на сегодня тренеров Европы. Импульсивный на кромке поля и дипломатичный на публике. Способный дать хорошего пинка игроку, но никому и никогда об этом не рассказывающий. А, самое главное, очень голодный до трофеев, которые самостоятельно никогда еще не выигрывал. Вечно второй, ставший, наконец, первым. И за него тоже будут биться.

Юрий Семин и Массимо Каррера. «Локомотив» и «Спартак». Вторая серия столкновения двух эпох!

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