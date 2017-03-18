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18 марта 2017, 0:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Перед матчем «Локомотив» — «Спартак» ирландцы сыграют в гэльский футбол

Перед матчем «Локомотив» — «Спартак» (18 марта) в 20-м туре РФПЛ зрителей ждёт развлекательная программа, которая стартует на стадионе «Локомотив» в Черкизово за два с половиной часа до стартового свистка.

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «железнодорожников», на площади перед стадионом болельщики отпразднуют День святого Патрика. В частности, на сцену выйдут ирландские группы, а шеф-повар угостит желающих национальным ирландским блюдом — рагу из баранины.

Кроме того, ирландские граждане проведут мастер-класс по гэльскому футболу.

«Наш ирландский болельщик по имени Алан, продолжительное время проживающий в Москве, пригласил на стадион своих соотечественников. Они проведут дружеский матч по гэльскому футболу (национальный вид спорта в Ирландии, разновидность регби и футбола. — Прим “Чемпионата”)», — рассказали в пресс-службе «Локомотива».

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