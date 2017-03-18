Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «железнодорожников», на площади перед стадионом болельщики отпразднуют День святого Патрика. В частности, на сцену выйдут ирландские группы, а шеф-повар угостит желающих национальным ирландским блюдом — рагу из баранины.



Кроме того, ирландские граждане проведут мастер-класс по гэльскому футболу.



«Наш ирландский болельщик по имени Алан, продолжительное время проживающий в Москве, пригласил на стадион своих соотечественников. Они проведут дружеский матч по гэльскому футболу (национальный вид спорта в Ирландии, разновидность регби и футбола. — Прим “Чемпионата”)», — рассказали в пресс-службе «Локомотива».