Прудников — покоритель бывших. «Анжи» обыграл «Оренбург»
«Анжи» одержал первую победу под руководством Александра Григоряна, сломив во втором тайме сопротивление «Оренбурга». Героем встречи стал форвард Александр Прудников, в первой части сезона выступавший в команде Роберта Евдокимова.
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Как и в матче прошлого тура против «Спартака», тренерский штаб «Анжи» вновь выставил с первых минут сразу двух форвардов — Асильдарова и Будковского, которые должны были оказывать давление на оборону «Оренбурга». Однако первый тайм у махачкалинцев совсем не получился: многочисленные атаки сваливались на фланги, а оттуда следовали подачи, причем раз за разом крайне неточные.
Гости до перерыва были даже ближе к голу — если «Анжи» в створ не попал ни разу, то Малых, Георгиев и Коронов заставили Юрченко полетать по углам. Во втором тайме с опасными моментами у хозяев пошло веселее. Сначала дальним ударом штангу сотряс Гулиев, а затем Григорян бросил в бой Прудникова. Нападающий вышел на поле против бывшей команды, где он не смог закрепиться, со столь большим желанием, что вскоре забил победный мяч, воплотив вторым касанием в гол подачу все того же Гулиева.
Радовались махачкалинцы очень долго и бурно. Неудивительно, ведь команда впервые набрала очки этой весной.
ЦИФРЫ
1 — «Анжи» забил первым и единственным ударом в створ.
349 — дней не отличался Прудников в
373 — минуты составила безголевая серия «Анжи», прерванная мячом Прудникова.
СЛОВА
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «Анжи»:
— Я давно ждал эту победу — первую для меня как главного тренера в
Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер «Оренбурга»:
— «Анжи» — боевая команда, и было понятно, что все решит один гол. Мы его пропустили и проиграли. Хотя возникали моменты и у нас, и у соперника, и считаю, что мы в
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