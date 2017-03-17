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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Как и в матче прошлого тура против «Спартака», тренерский штаб «Анжи» вновь выставил с первых минут сразу двух форвардов — Асильдарова и Будковского, которые должны были оказывать давление на оборону «Оренбурга». Однако первый тайм у махачкалинцев совсем не получился: многочисленные атаки сваливались на фланги, а оттуда следовали подачи, причем раз за разом крайне неточные.

Гости до перерыва были даже ближе к голу — если «Анжи» в створ не попал ни разу, то Малых, Георгиев и Коронов заставили Юрченко полетать по углам. Во втором тайме с опасными моментами у хозяев пошло веселее. Сначала дальним ударом штангу сотряс Гулиев, а затем Григорян бросил в бой Прудникова. Нападающий вышел на поле против бывшей команды, где он не смог закрепиться, со столь большим желанием, что вскоре забил победный мяч, воплотив вторым касанием в гол подачу все того же Гулиева.

Радовались махачкалинцы очень долго и бурно. Неудивительно, ведь команда впервые набрала очки этой весной.

ЦИФРЫ

1 — «Анжи» забил первым и единственным ударом в створ.

349 — дней не отличался Прудников в премьер-лиге. В последний раз 28-летний нападающий забивал 2 апреля 2016 года, когда поразил ворота «Кубани» в составе «Амкара».

373 — минуты составила безголевая серия «Анжи», прерванная мячом Прудникова.

СЛОВА

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер «Анжи»:

— Я давно ждал эту победу — первую для меня как главного тренера в премьер-лиге. Как говорил классик: лед тронулся! Аяз Гулиев сыграл сегодня одну из ведущих ролей, сама судьба его направила: ведь изначально в стартовом составе должен был появиться Брызгалов, однако получил травму. Хочу отметить еще и Гасанова, который вышел на замену и сыграл великолепно. Какие эмоции в раздевалке? Сейчас там будет лезгинка!

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер «Оренбурга»: