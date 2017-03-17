Александр Прудников: «Оренбург» — самая слабая команда премьер-лиги
Автор единственного гола в матче 20 тура чемпионата России по футболу Александр Прудников прокомментировал игру для «Советского спорта».
— Какую установку дал вам Григорян выпуская на замену?
— Ту же что и всем. Сегодня была выигрышная игра, я считаю, «Оренбург» это самая слабая команда в
— Это первый гол «Анжи» в четырех официальных матчах.
— У нас команда новая, из 40 человек — 30 новые. Пока нет сыгранности, пытаемся максимально найти общий язык на поле. Каждый из нас индивидуально сильная личность и нужно
— Во всех предыдущих матчах по игре «Анжи» выиграл лучше чем сегодня, хотя до этого побед и не было.
— «Оренбург» слабее нас, с такими соперниками ты либо играешь намного лучше, либо подстраиваешь под них. Вот и вся история. Такие игры тоже нужны для становления команды.
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