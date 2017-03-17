— Какую установку дал вам Григорян выпуская на замену?

— Ту же что и всем. Сегодня была выигрышная игра, я считаю, «Оренбург» это самая слабая команда в Премьер-лиге которую нужно побеждать. Тем более играли дома, тем более болельщики просили побед, а мы просим для себя поддержки. А гол забил не я, а все ребята которые на протяжении 90 минут отдавали все силы, я отыграл каких то тридцать минут.

— Это первый гол «Анжи» в четырех официальных матчах.

— У нас команда новая, из 40 человек — 30 новые. Пока нет сыгранности, пытаемся максимально найти общий язык на поле. Каждый из нас индивидуально сильная личность и нужно как-то слиться в одно единое целое и будут победы и хорошая игра.

— Во всех предыдущих матчах по игре «Анжи» выиграл лучше чем сегодня, хотя до этого побед и не было.

— «Оренбург» слабее нас, с такими соперниками ты либо играешь намного лучше, либо подстраиваешь под них. Вот и вся история. Такие игры тоже нужны для становления команды.