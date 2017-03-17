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17 марта 2017, 23:47 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Александр Прудников: «Оренбург» — самая слабая команда премьер-лиги

Автор единственного гола в матче 20 тура чемпионата России по футболу Александр Прудников прокомментировал игру для «Советского спорта».

— Какую установку дал вам Григорян выпуская на замену?
— Ту же что и всем. Сегодня была выигрышная игра, я считаю, «Оренбург» это самая слабая команда в Премьер-лиге которую нужно побеждать. Тем более играли дома, тем более болельщики просили побед, а мы просим для себя поддержки. А гол забил не я, а все ребята которые на протяжении 90 минут отдавали все силы, я отыграл каких то тридцать минут.

— Это первый гол «Анжи» в четырех официальных матчах.
— У нас команда новая, из 40 человек — 30 новые. Пока нет сыгранности, пытаемся максимально найти общий язык на поле. Каждый из нас индивидуально сильная личность и нужно как-то слиться в одно единое целое и будут победы и хорошая игра.

— Во всех предыдущих матчах по игре «Анжи» выиграл лучше чем сегодня, хотя до этого побед и не было.
— «Оренбург» слабее нас, с такими соперниками ты либо играешь намного лучше, либо подстраиваешь под них. Вот и вся история. Такие игры тоже нужны для становления команды.

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Прудников — покоритель бывших. «Анжи» обыграл «Оренбург»

Прудников — покоритель бывших. «Анжи» обыграл «Оренбург»

«Анжи» одержал первую победу под руководством Александра Григоряна, сломив во втором тайме сопротивление «Оренбурга». Героем встречи стал форвард Александр Прудников, в первой части сезона выступавший в команде Роберта Евдокимова.
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