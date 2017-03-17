Александр Григорян: Лед тронулся. Сейчас будет лезгинка
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после матча 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:0) подчеркнул, что долго ждал эту победу, которая стала для него первой на занимаемой должности.
После встречи специалист процитировал героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова Остапа Бендера.
— Я давно ждал эту победу, которая стала для меня первой в качестве тренера клуба
Гулиев? Думаю, что сегодня он сыграл одну из ведущих ролей. Сама судьба направила его. В старте должен был выйти Брызгалов, но я решил включить в стартовый состав Аяза. Эмоции в раздевалке? Сейчас у нас будет лезгинка.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter