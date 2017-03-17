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17 марта 2017, 23:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Григорян: Лед тронулся. Сейчас будет лезгинка

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян после матча 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:0) подчеркнул, что долго ждал эту победу, которая стала для него первой на занимаемой должности.

После встречи специалист процитировал героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова Остапа Бендера.

— Я давно ждал эту победу, которая стала для меня первой в качестве тренера клуба премьер-лиги, — сказал Григорян в интервью телеканалу «Наш футбол». — Как говорил классик: «лед тронулся».

Гулиев? Думаю, что сегодня он сыграл одну из ведущих ролей. Сама судьба направила его. В старте должен был выйти Брызгалов, но я решил включить в стартовый состав Аяза. Эмоции в раздевалке? Сейчас у нас будет лезгинка.

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