Александр Григорян: Лед тронулся. Сейчас будет лезгинка

После встречи специалист процитировал героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова Остапа Бендера.

— Я давно ждал эту победу, которая стала для меня первой в качестве тренера клуба премьер-лиги, — сказал Григорян в интервью телеканалу «Наш футбол». — Как говорил классик: «лед тронулся».

Гулиев? Думаю, что сегодня он сыграл одну из ведущих ролей. Сама судьба направила его. В старте должен был выйти Брызгалов, но я решил включить в стартовый состав Аяза. Эмоции в раздевалке? Сейчас у нас будет лезгинка.