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17 марта 2017, 23:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Анжи» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Единственный мяч на 79-й минуте забил Александр Прудников. Увеличить
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Мяч на 79-й минуте забил Александр Прудников. Команда из Махачкалы прервала серию из трех поражений в первенстве страны.

В турнирной таблице «Анжи» занимает 11-е место, набрав 23 очка, «Оренбург» с 16 очками идет 13-м.

В следующем туре «Анжи» 31 марта на своем поле примет екатеринбургский «Урал», «Оренбург» на следующий день в гостях сыграет с московским «Спартаком».

17.03.2017 19:00 Зрители 7100 основной раунд: 20-й тур Анжи-Арена
Анжи 1:0 Оренбург
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Григорян Роберт Евдокимов
Голы
79′ Александр Прудников (А. Гулиев) 99
Составы
Давид Юрченко 1
Сергей Паршивлюк 24
Магомед Мусалов 57
Александр Жиров 5
Тома Фибель 45
Адлан Кацаев 10
Филипп Будковский 28
Аяз Гулиев 77
82′ Арсен Хубулов 8
Аслан Дудиев 14
12′ 61′ Шамиль Асильдаров (к) 9
80′ Александр Прудников 99
74′ Саид Эззатоллахи 6
Шамиль Гасанов 30
41 Михаил Кержаков
12 Андрей Малых
3 Михаил Сиваков 49′
58 Адессойе Ойеволе (к)
48 Максим Григорьев
40 Благое Георгиев
16 Михал Дюриш
29 Вадим Афонин
2 Владимир Полуяхтов 88′
10 Анзор Саная
24 Игорь Коронов 82′
45 Элгуджа Лобжанидзе
5 Роман Воробьев 72′
50 Станислав Драгун
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 7
1 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 6
16 Фолы 16
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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