«Анжи» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

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Мяч на 79-й минуте забил Александр Прудников. Команда из Махачкалы прервала серию из трех поражений в первенстве страны.

В турнирной таблице «Анжи» занимает 11-е место, набрав 23 очка, «Оренбург» с 16 очками идет 13-м.

В следующем туре «Анжи» 31 марта на своем поле примет екатеринбургский «Урал», «Оренбург» на следующий день в гостях сыграет с московским «Спартаком».