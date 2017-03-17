«Анжи» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 1:0 в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
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Мяч на 79-й минуте забил Александр Прудников. Команда из Махачкалы прервала серию из трех поражений в первенстве страны.
В турнирной таблице «Анжи» занимает 11-е место, набрав 23 очка, «Оренбург» с 16 очками идет 13-м.
В следующем туре «Анжи» 31 марта на своем поле примет екатеринбургский «Урал», «Оренбург» на следующий день в гостях сыграет с московским «Спартаком».
|17.03.2017 19:00
|Зрители 7100
|основной раунд: 20-й тур
|Анжи-Арена
Главные тренеры
|Александр Григорян
|Роберт Евдокимов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|7
|1
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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