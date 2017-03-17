Роберт Евдокимов: Я плохой тренер для Прудникова, как и 15 предыдущих
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после поражения в матче 20-го тура чемпионата России от «Анжи» (0:1) выразил уверенность в том, что его команда была ближе к забитому голу, чем соперник.
По словам специалиста, изначально было понятно, что эта игра будет идти до одного забитого мяча.
— «Анжи» — боевая команда. Было понятно, что сегодня исход встречи решит один гол, — сказал Евдокимов в интервью телеканалу «Наш футбол». — Мы пропустили и проиграли. Мне кажется, что «Оренбург» был ближе к забитому мячу.
Эпизод с Прудниковым? Он — великолепный футболист, я хорошо к нему отношусь. Я же для него плохой тренер, потому что он у меня не играл, как и у 15 предыдущих специалистах. Я его поддержал.
Напомним, что 28-летний форвард за свою карьеру выступал в составе 11 команд.
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