Роберт Евдокимов: Я плохой тренер для Прудникова, как и 15 предыдущих

По словам специалиста, изначально было понятно, что эта игра будет идти до одного забитого мяча.

— «Анжи» — боевая команда. Было понятно, что сегодня исход встречи решит один гол, — сказал Евдокимов в интервью телеканалу «Наш футбол». — Мы пропустили и проиграли. Мне кажется, что «Оренбург» был ближе к забитому мячу.

Эпизод с Прудниковым? Он — великолепный футболист, я хорошо к нему отношусь. Я же для него плохой тренер, потому что он у меня не играл, как и у 15 предыдущих специалистах. Я его поддержал.

Напомним, что 28-летний форвард за свою карьеру выступал в составе 11 команд.