Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29118600/
17 марта 2017, 23:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Роберт Евдокимов: Я плохой тренер для Прудникова, как и 15 предыдущих

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после поражения в матче 20-го тура чемпионата России от «Анжи» (0:1) выразил уверенность в том, что его команда была ближе к забитому голу, чем соперник.

По словам специалиста, изначально было понятно, что эта игра будет идти до одного забитого мяча.

— «Анжи» — боевая команда. Было понятно, что сегодня исход встречи решит один гол, — сказал Евдокимов в интервью телеканалу «Наш футбол». — Мы пропустили и проиграли. Мне кажется, что «Оренбург» был ближе к забитому мячу.

Эпизод с Прудниковым? Он — великолепный футболист, я хорошо к нему отношусь. Я же для него плохой тренер, потому что он у меня не играл, как и у 15 предыдущих специалистах. Я его поддержал.

Напомним, что 28-летний форвард за свою карьеру выступал в составе 11 команд.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Оренбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Прудников — покоритель бывших. «Анжи» обыграл «Оренбург»

Прудников — покоритель бывших. «Анжи» обыграл «Оренбург»

«Анжи» одержал первую победу под руководством Александра Григоряна, сломив во втором тайме сопротивление «Оренбурга». Героем встречи стал форвард Александр Прудников, в первой части сезона выступавший в команде Роберта Евдокимова.
Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Сколько наши клубы заработали в еврокубках - хорошие суммы

Зачем Рохо ел банан во время матча. Ответ получен

Скандал в КХЛ с участием Знарка