На матч «Локомотив» — «Спартак» продано более 25 тыс. билетов
На матч «Локомотив» — «Спартак» в 20-м туре РФПЛ продано более 25 тыс. билетов. Игра пройдёт 18 марта в Москве на стадионе «Локомотив» (вместительность — 28 800 зрителей).
«Билетов осталось не так много, поэтому просим болельщиков не откладывать приобретение на последний момент. Продолжаются
Перед этой встречей «Спартак» (44 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Локомотив» (26) находится на десятой строчке.
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