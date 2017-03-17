Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29118095/
17 марта 2017, 21:52 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

На матч «Локомотив» — «Спартак» продано более 25 тыс. билетов

На матч «Локомотив» — «Спартак» в 20-м туре РФПЛ продано более 25 тыс. билетов. Игра пройдёт 18 марта в Москве на стадионе «Локомотив» (вместительность — 28 800 зрителей).

«Билетов осталось не так много, поэтому просим болельщиков не откладывать приобретение на последний момент. Продолжаются онлайн-продажи. Кассы стадиона “Локомотив” вновь откроются в субботу в 10 часов. Развлекательная программа для зрителей начнётся за два с половиной часа до матча в 14:00», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».

Перед этой встречей «Спартак» (44 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Локомотив» (26) находится на десятой строчке.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!