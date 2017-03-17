«Билетов осталось не так много, поэтому просим болельщиков не откладывать приобретение на последний момент. Продолжаются онлайн-продажи. Кассы стадиона “Локомотив” вновь откроются в субботу в 10 часов. Развлекательная программа для зрителей начнётся за два с половиной часа до матча в 14:00», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».



Перед этой встречей «Спартак» (44 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Локомотив» (26) находится на десятой строчке.