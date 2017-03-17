В чем шанс «Локо» против «Спартака»

В ОБОРОНЕ

Защитники у железнодорожников квалифицированные, оборонительная игра поставлена достаточно крепко, профессионально. Не случайно же «Локомотив» пропустил чуть больше «Ростова» и ЦСКА — образцово-показательных в этом плане команд, а «Краснодар» в понедельник стал всего-то третьим в нынешнем сезоне соперником москвичей, которому удалось забить им дважды. Причем первым была явно недооцененная «Томь», в самом начале сезона, еще при Черевченко, а вторым — «Рубин», и оба матча, что характерно, пропускал Чорлука. Однако бросается в глаза, что большинство пропущенных мячей оборона «Локо» привозит себе сама — защитники допускают нелепые индивидуальные промахи. Связано это с избыточным, на мой взгляд, самомнением некоторых из них по поводу своего технического мастерства. Когда они действуют старательно, бережливо, всегда получается надежно, но стоит кому-то выкинуть коленце — пиши пропало.

К повестке дня последнее замечание, впрочем, не относится: всех ошибок не предупредишь, от зевков никто не застрахует. Само собой разумеется, что если защитники сыграют безукоризненно, все вместе и каждый в отдельности, подступиться к воротам Гильерме будет крайне сложно. Но на злободневный вопрос «как оппонировать спартаковской атаке?» этой ходульной формулировкой ответить не удастся, поскольку она не конкретна и не учитывает наступательных особенностей красно-белых, против чего и нужны специальные превентивные меры.

Особенности эти заключаются в высокой маневренности форвардов, особенно Луиза Адриану, часто врывающихся в атаку — в ее последнюю фазу — из тени, сбоку, из-за спин, и во внезапных вторжениях на голевые позиции хавбеков, которые перемещаются широким фронтом. Зонная защита, будь она хоть трижды грамотной и предельно взаимосвязанной, против таких ходов всегда беспомощна. Ведь у атакующих при перекрестном и скрытом движении всегда появляется три-четыре метра свободного пространства и одна-две секунды свободного времени, надо лишь точно доставлять им мячи. Оттого во многом и выросла в последние годы результативность в мировом футболе (в России, где привыкли бороться, а не играть, и защищаются толпами, это не проявляется, поскольку «от атаки» действуют лишь четыре-пять команд — но «Спартак"-то в их числе!).

Позволю себе сделать умозрительное допущение, что в этом матче «Локомотиву» может пригодиться хорошо забытая персональная опека, когда защитники буквально приклеиваются к «своим» оппонентам и следуют за ними повсюду. Иначе комбинационные розыгрыши «Спартака» будут то и дело создавать панику у ворот Гильерме, а Самедов, Промес и Ко — регулярно возникать в острых позициях. Тогда как умная «персоналка» позволит действовать на опережение в борьбе за мяч и в зародыше пресекать хитрые ходы. Тот же прессинг, только «один в один».

В СЕРЕДИНЕ ПОЛЯ

Прессинг наверняка станет базисом игры «Локомотива» и между штрафными. Пример «Анжи» четко доказывает, что со сверхмобильной и нашпигованной тактическими идеями полузащитой «Спартака» вполне можно уравняться, если до предела усложнить ее контакты с мячом. В целом и в частностях, конечно, спартаковцы сейчас сильнее, сыграннее: 9 мест разрыва в таблице и 18 очков преимущества, при том что разность мячей у обеих команд почти идентичная, неоспоримое тому подтверждение. У «Локомотива» средняя линия слишком разнородная — в ней есть даже драгоценности, но все они — из разных коллекций и сочетаются только при определенных условиях и в определенном порядке. Тогда как спартаковская полузащита выглядит (прошу прощения за высокопарность), как изготовленное со вкусом и изыском ожерелье.

Другое дело, что прессинг — это только полдела. Созидательную часть программы этого дерби «Локо» куда сложнее будет выполнить, поскольку он и сам окажется в условиях тотального дефицита места, времени и мяча, к чему, честно говоря, не привык и не приноровлен. Фарватеры фланговых проходов, на которые команда много лет делала ставку, спартаковцами надежно перекрыты, и путь к их воротам по краям лежит через рифы, то есть практически недоступен. А по центру лидера можно вскрыть либо проникающей передачей вразрез (а к этому лидер наверняка будет готовиться специально), либо атакующим давлением и натиском, чем «Локомотив» не занимается вовсе.

В АТАКЕ

На мой скромный взгляд, основными козырями железнодорожников в этой встрече станут дальние удары и «авторские изобретения» Миранчука, Фернандеша и Ари. Если, конечно, в тайниках Юрия Семина нет еще какого-нибудь бронебойного орудия, о мощи которого мы пока не догадываемся — например, возьмет да выскочит в игру Фарфан, откуда ни возьмись, и всех нас удивит….

Опять же вести об этом речь всерьез, как и о возможных ошибках, делать их предметом анализа и синтеза, нельзя: это даже не вероятный расклад получится, а пасьянс «косынка». Из того же, что мы видели в игре «Локомотива» до сих пор, при ее сличении с навыками и склонностями лидера наиболее правдоподобно как раз выдвинутое положение о том, что «Спартак» красно-зеленые смогут превзойти в атаке лишь за счет индивидуального мастерства. Которого у них, между прочим, немало.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ