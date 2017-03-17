Анатолий Тимощук: Рад возможности поработать с Луческу в «Зените»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук после первой тренировки в новом качестве подчеркнул, что психологически готов к этой работе.
Специалист рад возможности поработать в клубе из
— Удалось ли избежать туннеля для новичков? Пытался, — приводит
Что будет входить в мои обязанности? Я — помощник главного тренера. Буду вникать в тренировочный процесс. Хотелось бы пройти сборы вместе с «Зенитом», но имеем то, что имеем.
Наверное, нужно
Дружба с Лодыгиным? У нас всегда с ним были такие отношения. Конечно, не хватало борьбы, которая была на футбольном поле.
Волнение перед дебютом? После расставания с «Петровским» всегда испытываешь волнение, когда снова видишь поддержку, болельщиков. Не думаю, что сейчас
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