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17 марта 2017, 20:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Анатолий Тимощук: Рад возможности поработать с Луческу в «Зените»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук после первой тренировки в новом качестве подчеркнул, что психологически готов к этой работе.

Специалист рад возможности поработать в клубе из Санкт-Петербурга под руководством Мирчи Луческу.

— Удалось ли избежать туннеля для новичков? Пытался, — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Тимощука. — Думал, что все забыли об этом. Но туннель устроили на разминке.

Что будет входить в мои обязанности? Я — помощник главного тренера. Буду вникать в тренировочный процесс. Хотелось бы пройти сборы вместе с «Зенитом», но имеем то, что имеем.

Наверное, нужно какое-то время, чтобы понять обязанности, быстро перейти от статуса футболиста к статусу тренера. Психологически я уже к этому готов. Рад, что у меня есть возможность поработать с таким специалистом, как Луческу, а также такой командой, штабом, футболистами. В «Зените» собраны игроки высокого уровня, хорошо налажена инфраструктура. Думаю, что после открытия новой базы и стадиона мы, как всегда, будем на высшем уровне.

Дружба с Лодыгиным? У нас всегда с ним были такие отношения. Конечно, не хватало борьбы, которая была на футбольном поле.

Волнение перед дебютом? После расставания с «Петровским» всегда испытываешь волнение, когда снова видишь поддержку, болельщиков. Не думаю, что сейчас что-то изменилось.

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