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17 марта 2017, 19:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Комитет по этике РФС разыскивает Слуцкого в Москве

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев рассказал, как продвигаются поиски Леонида Слуцкого.

Бывшему главному тренеру сборной России и ЦСКА 15 февраля было рекомендовано организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. Слуцкий в одной из телевизионных программ в прошлом году сказал, в частности, что, если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр.

Комитет по этике уже несколько недель не может связаться со Слуцким, чтобы донести своё решение по его делу.
При этом вчера Слуцкий посетил пятый матч ½ финала серии плей-офф Западной конференции КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом», проходивший в Москве.

«Ситуация с Леонидом Слуцким всё та же. Сегодня мои сотрудники получили обязательное задание — любыми путями связаться с Леонидом Викторовичем и обязательно его найти! Вот с утра его разыскивают, но пока, к сожалению, поиски не принесли никакого результата. Мы же не сыскная полиция, в конце концов», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
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