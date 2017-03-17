Футболист «Терека» Иванов сыграет с ЦСКА, если ему позволит здоровье

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Ранее 30-летний Иванов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, на которой полузащитник лежит в больнице с перевязанной рукой, подписав ее: «Всем привет. Я жив».

«Легкое недомогание, серьезных проблем нет, но конкретно состояние здоровья игрока клуб не комментирует. Он — ведущий футболист команды. Если здоровье ему позволит, он сыграет в ближайшем матче», — сказал Айдамиров.

Матч 20-го тура чемпионата России между «Тереком» и ЦСКА состоится в воскресенье в Грозном.