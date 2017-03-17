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17 марта 2017, 18:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» — «Оренбург»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Оренбурга» на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы <span class=error>Анжи</span> и Оренбурга на матч 20-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Брызгалов, Кацаев, Хубулов, Асильдаров, Будковский.

«Оренбург»: Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Малых, Дюриш, Коронов, Афонин, Георгиев, Григорьев, Ойеволе.

Встреча начнётся в 19:00 мск.

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