«Анжи» — «Оренбург»: стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Оренбурга» на матч 20-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Брызгалов, Кацаев, Хубулов, Асильдаров, Будковский.
«Оренбург»: Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Малых, Дюриш, Коронов, Афонин, Георгиев, Григорьев, Ойеволе.
Встреча начнётся в 19:00 мск.
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