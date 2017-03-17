Локомотив — Спартак, анонс матча 20 тура РФПЛ 18/03/2017
«Советский спорт» анонсирует центральный матч 20-го тура, в котором «Локомотив» постарается притормозить устремившийся к чемпионству «Спартак».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ДВЕ ТАКТИКИ
«Локомотив» Юрия Семина за зиму окреп, сменил тактический наряд и пополнил состав несколькими новобранцами. Хотя кадровую политику клуба поняли не все. Да и как ее понять, если главный тренер накануне матча со «Спартаком» заявляет: «Я не имею полного представления о Фарфане, чтобы ставить его на игру». Будь Семин иностранцем, можно было бы подумать, что все дело в неправильном переводе. Но нет. Пришел футболист, а как его использовать и нужен ли он вообще, в команде еще не определились.
Нет, трансферную кампанию «Локомотива» нельзя назвать провальной. Пришел Ари, известный тем, что,
«Спартак» зимой тоже активничал на трансферном рынке, хотя модель не менял. Главный тренер Массимо Каррера использует схему 4−2−3−1, которая со временем может трансформироваться в 4−3−3 (4−2−1−3) — зависит от кадрового ресурса. Против «Локомотива» трансформаций не будет, поскольку Луис Адриано тренируется по индивидуальной программе и на поле, скорее всего, не выйдет. Единственное напрашивающееся изменение в стартовом составе по сравнению с матчем с «Анжи» — Ананидзе вместо Попова.
«ЛОКОМОТИВ»: СИЛА В ПОЗИЦИОННОМ НАПАДЕНИИ
Игра железнодорожников стала интереснее, появился баланс. Переход на игру с тремя центральными защитниками уплотнил среднюю линию. Атаки в основном идут через левый фланг, поэтому Каррера, вероятно, справа в обороне поставит Маурисио, который позиционно играет лучше Ещенко. Один разрушитель — Игорь Денисов. Рядом с ним — хавбек с широким диапазоном действий. Возможно, Игнатьев. Но могут выйти Баринов или Коломейцев. Виталий Денисов, Мануэл Фернандеш, Миранчук и Ари — это группа атаки.
Задачи «Спартака» — нейтрализовать фланг Денисова, разыгрывающих полузащитники (Фернандеш и Игнатьев) и центрфорвард. И, конечно, прикрыть Миранчука. Дело в том, что он играет оттянутого форварда, как в «Ростове» Полоз, то есть маневрирует между двумя оборонительными линиями соперника. К тому же сейчас Миранчук гораздо опаснее, чем осенью — теперь он выполняет функции плеймейкера, а не называется им.
«Локомотив» много атакует через центр. Очень любит почувствовать территорию, мяч. И тогда входит во вкус — начинает импровизировать, атакуя все острее и острее. Нельзя такой команде давать закрепляться на своей половине поля. Осенний «Локомотив» не знал, что ему делать в позиционной атаке. Весенний — все знает и умеет. А еще у него припасены в арсенале такие штуки, как «стандарты», подключения к атакам вратаря и даже Чорлука в роли нападающего. По счету, если это 1:0, с ним лучше не играть.
Недостатка два. Первый — неровная игра, когда «Локо» может взять и провалить отрезок в 10−15 минут. Второй — сбой в обороне при быстрых коротких передачах соперника. «Краснодар» вскрыл эту брешь. Брать «Локомотив» надо не навесами, несмотря на наличие в составе «Спартака» самого Зе Луиша, а давлением через центр.
«СПАРТАК»: НУЖЕН БЫСТРЫЙ ПАС
Если говорить не о результате, а о содержании игры, то в первых весенних турах команды выглядели примерно одинаково. «Спартаку», как всегда, не хватало последнего паса — такого, чтобы из центра, разрезающего оборону противника. С «Краснодаром» было проще — игра шла на встречных курсах. А вот «Анжи» предстал организованной, контратакующей командой, и с ним пришлось попотеть. Хотя второй тайм того матча показал: атакующий потенциал у «Спартака» очень даже приличный. Дожимать соперника умеет.
«Локомотив» — это
Тревожит и игра «Спартака» в защите. Кутепов и Таски по весне ненадежны. Тут и брак при выходе из обороны, и позиционные ошибки. Один пропущенный за спину мяч может обернуться фиаско — Ари блестяще играет на линии офсайда, убегает и ставит корпус. При этом уделять бразильцу особо пристальное внимание нельзя — обязательно недоглядишь либо за Миранчуком, либо за Фернандешем, который тоже любит оказываться на острие.
Поэтому очень многое будет зависеть от того, как со своей работой в средней линии справятся Фернандо и Зобнин (Глушаков, как и Адриано, скорее всего играть будет не готов). Причем на всех фронтах — и в разрушении, и в созидании. Это не менее, а может, и более важно, чем игра Промеса и Зе Луиша впереди.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter