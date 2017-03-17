ДВЕ ТАКТИКИ

«Локомотив» Юрия Семина за зиму окреп, сменил тактический наряд и пополнил состав несколькими новобранцами. Хотя кадровую политику клуба поняли не все. Да и как ее понять, если главный тренер накануне матча со «Спартаком» заявляет: «Я не имею полного представления о Фарфане, чтобы ставить его на игру». Будь Семин иностранцем, можно было бы подумать, что все дело в неправильном переводе. Но нет. Пришел футболист, а как его использовать и нужен ли он вообще, в команде еще не определились.

Нет, трансферную кампанию «Локомотива» нельзя назвать провальной. Пришел Ари, известный тем, что, во-первых, здорово проводит стартовые отрезки за новые клубы, а, во-вторых, очень продуктивно играет в матчах со «Спартаком». В тактической модели «Локомотива» (3−5−2 или 3−5−1−1) Ари занимает позицию центрфорварда. Он пришел даже позже Фарфана, но в командную игру уже вписался. И, забив два мяча в ворота «Крыльев Советов», можно сказать, оформил прописку в стартовом составе.

«Спартак» зимой тоже активничал на трансферном рынке, хотя модель не менял. Главный тренер Массимо Каррера использует схему 4−2−3−1, которая со временем может трансформироваться в 4−3−3 (4−2−1−3) — зависит от кадрового ресурса. Против «Локомотива» трансформаций не будет, поскольку Луис Адриано тренируется по индивидуальной программе и на поле, скорее всего, не выйдет. Единственное напрашивающееся изменение в стартовом составе по сравнению с матчем с «Анжи» — Ананидзе вместо Попова.

«ЛОКОМОТИВ»: СИЛА В ПОЗИЦИОННОМ НАПАДЕНИИ

Игра железнодорожников стала интереснее, появился баланс. Переход на игру с тремя центральными защитниками уплотнил среднюю линию. Атаки в основном идут через левый фланг, поэтому Каррера, вероятно, справа в обороне поставит Маурисио, который позиционно играет лучше Ещенко. Один разрушитель — Игорь Денисов. Рядом с ним — хавбек с широким диапазоном действий. Возможно, Игнатьев. Но могут выйти Баринов или Коломейцев. Виталий Денисов, Мануэл Фернандеш, Миранчук и Ари — это группа атаки.

Задачи «Спартака» — нейтрализовать фланг Денисова, разыгрывающих полузащитники (Фернандеш и Игнатьев) и центрфорвард. И, конечно, прикрыть Миранчука. Дело в том, что он играет оттянутого форварда, как в «Ростове» Полоз, то есть маневрирует между двумя оборонительными линиями соперника. К тому же сейчас Миранчук гораздо опаснее, чем осенью — теперь он выполняет функции плеймейкера, а не называется им.

«Локомотив» много атакует через центр. Очень любит почувствовать территорию, мяч. И тогда входит во вкус — начинает импровизировать, атакуя все острее и острее. Нельзя такой команде давать закрепляться на своей половине поля. Осенний «Локомотив» не знал, что ему делать в позиционной атаке. Весенний — все знает и умеет. А еще у него припасены в арсенале такие штуки, как «стандарты», подключения к атакам вратаря и даже Чорлука в роли нападающего. По счету, если это 1:0, с ним лучше не играть.

Недостатка два. Первый — неровная игра, когда «Локо» может взять и провалить отрезок в 10−15 минут. Второй — сбой в обороне при быстрых коротких передачах соперника. «Краснодар» вскрыл эту брешь. Брать «Локомотив» надо не навесами, несмотря на наличие в составе «Спартака» самого Зе Луиша, а давлением через центр.

«СПАРТАК»: НУЖЕН БЫСТРЫЙ ПАС

Если говорить не о результате, а о содержании игры, то в первых весенних турах команды выглядели примерно одинаково. «Спартаку», как всегда, не хватало последнего паса — такого, чтобы из центра, разрезающего оборону противника. С «Краснодаром» было проще — игра шла на встречных курсах. А вот «Анжи» предстал организованной, контратакующей командой, и с ним пришлось попотеть. Хотя второй тайм того матча показал: атакующий потенциал у «Спартака» очень даже приличный. Дожимать соперника умеет.

«Локомотив» — это что-то среднее между «Краснодаром» и «Анжи». Крепостную стену в своей штрафной площади возводить не будет. Но и атаковать будет осторожно, без фанатизма. Почувствует, что оппонент взял пятиминутную передышку — обязательно ею воспользуется. Так что большую часть времени «Спартаку» придется взламывать оборону из пяти защитников. Сможет наладить быстрый пас накоротке — будет результат. А нет — увидим повторение первого тайма матча с «Анжи».

Тревожит и игра «Спартака» в защите. Кутепов и Таски по весне ненадежны. Тут и брак при выходе из обороны, и позиционные ошибки. Один пропущенный за спину мяч может обернуться фиаско — Ари блестяще играет на линии офсайда, убегает и ставит корпус. При этом уделять бразильцу особо пристальное внимание нельзя — обязательно недоглядишь либо за Миранчуком, либо за Фернандешем, который тоже любит оказываться на острие.

Поэтому очень многое будет зависеть от того, как со своей работой в средней линии справятся Фернандо и Зобнин (Глушаков, как и Адриано, скорее всего играть будет не готов). Причем на всех фронтах — и в разрушении, и в созидании. Это не менее, а может, и более важно, чем игра Промеса и Зе Луиша впереди.