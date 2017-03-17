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17 марта 2017, 18:28 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Сильванус Нимели: Просил Бога о том, чтобы играть в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Сильванус Нимели заявил, что очень обрадовался, узнав об интересе красно-белых.

18-летний либериец отметил, что очень хотел перейти в московский клуб.

— Я был очень сильно впечатлен. Все началось с того, что мне позвонил мой агент и сказал, что есть интерес со стороны «Спартака», — приводит официальный сайт красно-белых слова Нимели. — Я поехал на Кипр, чтобы показать себя перед тренерами на Кубке ФНЛ.

Я каждый день молился, чтобы ничего не сорвалось. С каждым днем все складывалось удачно, я осваивался в команде, завоевывал авторитет. Тренеры понимали, что стоит сохранить меня в команде. Это мечта, которая стала реальностью.

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