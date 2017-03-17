Сильванус Нимели: Просил Бога о том, чтобы играть в «Спартаке»
Нападающий «Спартака» Сильванус Нимели заявил, что очень обрадовался, узнав об интересе
красно-белых.
18-летний либериец отметил, что очень хотел перейти в московский клуб.
— Я был очень сильно впечатлен. Все началось с того, что мне позвонил мой агент и сказал, что есть интерес со стороны «Спартака», — приводит официальный сайт
Я каждый день молился, чтобы ничего не сорвалось. С каждым днем все складывалось удачно, я осваивался в команде, завоевывал авторитет. Тренеры понимали, что стоит сохранить меня в команде. Это мечта, которая стала реальностью.
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