Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29116832/
17 марта 2017, 18:23 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ари: Советую всегда соглашаться с Карпиным, споры с ним плохи

Нападающий «Локомотива» Ари в преддверии матча со «Спартаком» (18 марта) в 20-м туре РФПЛ рассказал о своих отношениях с экс-наставником красно-белых Валерием Карпиным.

«У нас бывали дискуссии, жаркие споры — особенно после поражений. Я могу ошибаться, но мне всегда казалось, что Карпин обращал на мои ошибки внимания больше, чем на ошибки других. Может быть, он просто более требователен к иностранцам.

О Карпине остались очень хорошие впечатления. Он добрый, общительный. После побед давал дни отдыха. Мы вовремя получали премии.

Теперь он работает на телевидении? Что ж, могу только пожелать ему удачи! Считаю, что человек должен следовать за своим сердцем и увлечениями: если нравится работать на ТВ, то почему нет? Советую комментаторам всегда соглашаться с ним! Споры с Карпиным плохи», — цитирует Ари официальный сайт «Локомотива».

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!