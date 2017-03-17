Ари: Советую всегда соглашаться с Карпиным, споры с ним плохи

«У нас бывали дискуссии, жаркие споры — особенно после поражений. Я могу ошибаться, но мне всегда казалось, что Карпин обращал на мои ошибки внимания больше, чем на ошибки других. Может быть, он просто более требователен к иностранцам.



О Карпине остались очень хорошие впечатления. Он добрый, общительный. После побед давал дни отдыха. Мы вовремя получали премии.



Теперь он работает на телевидении? Что ж, могу только пожелать ему удачи! Считаю, что человек должен следовать за своим сердцем и увлечениями: если нравится работать на ТВ, то почему нет? Советую комментаторам всегда соглашаться с ним! Споры с Карпиным плохи», — цитирует Ари официальный сайт «Локомотива».