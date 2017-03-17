Эпоха Тимохи: как Тимощук стал сперва легендой «Зенита», а потом и тренером

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В 2007 году «Зенит» выложил за него «Шахтеру» 20 млн долларов — рекордную на тот момент сумму для российского трансферного рынка. Десять лет спустя Анатолий Тимощук снова приходит в «Зенит» — теперь уже в качестве одного из тренеров. Бывший начальник пресс-службы донецкого клуба, внимательно следивший за судьбой Тимощука на всех этапах его футбольного пути, рассуждает о карьере 37-летнего тренера.

Считаю и на том настаиваю, что Анатолий Тимощук — легенда «Зенита». В истории донецкого «Шахтера», конечно, это тоже заметный персонаж — там он состоялся, дорос до капитанской повязки, много чего натворил. Но для «Зенита» Тимоха именно что легенда главного калибра.

Так вышло, что с его появлением в питерской команде связан период грандиозного куража и невиданных дотоле побед. Первое чемпионство нового времени (2007 год) и Кубок с Суперкубком УЕФА (2008) — это вам не шуточки. И ведь трофеи Тимощук принимал не просто как значительный участник побед, но как капитан и несомненный лидер.

ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ

Публика, настроенная скептически, скажет, что и без Тимощука «Зенит» уже был в большом порядке и прекрасно подготовился к прыжку на новый уровень. Отвечу. Во-первых, мы никогда не узнаем, как пошла бы альтернативная ветка истории. Во-вторых, как свидетель событий, связанных с переходом, отмечу, что ощущалась в том непростом процессе рука судьбы. Или нога, что для футбола, конечно, актуальней.

В 2007 году Толя Тимощук окончательно созрел, чтобы покинуть «Шахтер». Острая охота к перемене мест, чему был ряд причин, не притуплялась даже тем фактом, что в Донецке капитана «горняков» боготворили. И потом, его давно и настырно преследовала идея выступать за границей. Это желание стабильно подогревалось и супругой Тимощука Надей, которая сыграла в футбольной карьере Толика, причем, в самых разных ее проявлениях, далеко не последнюю роль.

Но под зарубежьем чета Тимощуков меньше всего подразумевала Россию. Манило противоположное направление: западные страны и чемпионаты. А тем временем внутри «Шахтера» назревала некоторая нервозность.

БОРЬБА С ВЕСЕЛЫМИ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ

При Мирче Луческу в команде неуклонно усиливалось влияние яркой бразильской составляющей. Веселые футбольные инопланетяне привнесли в «Шахтер» не только свой неповторимый стиль, технику и нестандартные решения, но и определенный пофигизм, касающийся местных реалий и традиций. Бразильская колония жила собственной насыщенной жизнью, в общий строй становиться и не думала. Не то чтобы загорелые парни творили, что хотели. Просто отношение к ним со стороны тренера, да и президента клуба Рината Ахметова было чуть-чуть особым. Во всяком случае так считали некоторые, а может и все украинские игроки. И самым решительным выразителем бурчащего недовольства стал как раз Тимощук.

Это позже до капитанской повязки «горняков» добрался хорват Дарио Срна, превратившись в уникального коммуникатора для пестрого коллектива. Тимощук же оставался жестким и бескомпромиссным. Он уперся и не хотел принимать веяния времени.

Бразильцы, надо сказать, все прекрасно понимали. При возможности с радостью «троллили» Тимощука, похихикивая. На одном из сборов в ОАЭ, например, несколько бразильцев во главе с их харизматичным вожаком Матузалемом сделали себе из лейкопластыря потешные капитанские повязки. Было забавно, но и очевидно, что из этой ситуации надо срочно искать выход.

«КОМАНДА-ДРОВОСЕК»

Просто так отпускать ценного игрока донецкий клуб не собирался. Капитан намекал и даже настаивал, чтобы ему дали вольную бесплатно или за символические деньги. За особые заслуги, которые, несомненно, наличествовали. Нулевая стоимость, по его мнению, должна была повысить шансы в поиске подходящей западной команды.

Такой подход не все одобрили. Скажем, покойный ныне Виктор Прокопенко, талантливый тренер и футбольный руководитель, говорил: «Ничего Тимоха не понимает. Придет он в новый клуб бесплатно. Как к нему станут относиться? Исключительно как к бесплатному приложению. Переходить надо только за серьезные деньги». Как в воду глядел.

Сначала на уровне слухов стали фигурировать варианты с коллективами явно не первого эшелона — наподобие английского «Уигана». «Возможно, лучший в мире чемпионат, но команда — дровосек», — так размышлял вслух об этой сомнительной перспективе сам Тимощук. Вообще «дровосек» — свойственное ему словцо, характеризующее человека или явление не самого высокого качества.

И тут громом среди ясного неба ударило предложение «Зенита»! Баснословный трансфер в 20 миллионов долларов. Удивительный зигзаг карьеры. Выиграл бы Тимощук Кубок УЕФА с условным «Уиганом»? А отправился бы он оттуда в «Баварию»? Крепко сомневаюсь. Но счастливая расстановка звезд и, конечно, пинок судьбы, дали «Зениту» недостающий для реальных побед элемент. Персонально Тимощук сотворил уникальную футбольную карьеру. «Шахтер» решил свои организационные задачи и заработал денег. Все остались довольны! Болельщики двух клубов тоже.

На прощальную пресс-конференцию Тимощука в Донецке я надел галстук, что делаю крайне редко. На эту деталь обратил внимание генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин. Я ответил, товарища-де на север провожаю, на заработки, вот и вырядился. Но оказалось, ох как я был не прав! Толя уехал в Санкт-Петербург не только за приличными деньгами, но и за славой. Европейского даже масштаба.

НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ПРИШЕСТВИЯ

Когда Тимощук пришел на тренировку проститься перед отъездом на берега Невы, Мирча Луческу обнял его, произнес трогательную речь, мол, здесь твой дом, здесь тебя всегда ждут. Сегодня, когда стало известно, что Анатолий должен влиться в тренерский штаб «Зенита», понятно, что Мистер имел в виду не конкретный клуб или город, а свои объятия.

Кстати, некоторые информагентства заранее сообщили о том, что Тимощук вернулся в «Зенит» в новом качестве как о факте свершившемся. Поспешили! Но Луческу этого действительно хотел. Тимощук — тем более. Ходили слухи, что против такого перехода выступал генеральный директор питерского клуба Максим Митрофанов. В чем там загвоздка, сложно сказать достоверно. Но предположение сделать может каждый, верно?

Не исключено, что Митрофанов просчитывает риски. Скажем, если третье пришествие Тимощука в «Зенит» состоится, резонанс в прессе определенно возникнет. Времена нынче своеобразные, не то что десять лет назад. Украинские СМИ уже наотмашь обвинили ветерана сборной Украины в том, что тот продался «Газпрому». Российские коллеги непременно скажут, что негоже платить большие казенные деньги человеку с такими мировоззренческими установками. Тимощук родом с Волыни, и его ультраукраинские настроения прекрасно известны. Ныне это воспринимается болезненно.

О ЧЕМ ЕЩЕ МЕЧТАТЬ?

Здоровье у Тимощука такое, что он мог бы летать по полю лет до пятидесяти. Тем не менее игровая карьера обладателя многочисленных призов России, Украины, Казахстана, Германии, УЕФА подошла к концу. Могучая получилась футбольная биография. О чем еще мечтать-то?

Можно о своем месте в тренерском цеху. Толик, конечно, хотел дебютировать на новом поприще в «Шахтере». Во всяком случае такие мысли у него раньше имелись. Тимощук и в информационном просторе на это легонько намекал. Но реакции не последовало. Пожалуй, сыграло свою роль его настойчивое стремление покинуть донецкий клуб в 2007-м.

С «Зенитом» может и получиться. Особенно с учетом такой поддержки, как Мирча Луческу. И тогда все будет зависеть исключительно от Тимощука. Он боец, он сделает все возможное. Выйдет ли? Это вопрос времени. К тому же на «Шахтере» и «Зените» свет клином не сошелся. Мало ли что еще приготовила непредсказуемая футбольная фортуна одному из своих баловней.