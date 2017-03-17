Начинается большая игра: стартует 20-й тур РФПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Предстоящий тур чемпионата России знаменует очередную турнирную веху. По его окончании командам останется пройти лишь треть пути в борьбе за титул. И от того, с каким отрывом команды вступят на последнюю часть дистанции, зависеть будет очень многое. А в 20-м туре, к тому же, можно выделить сразу несколько матчей, в которых сыграют друг с другом претенденты на титул и попадание в еврокубки. Сезон вступает в решающую стадию, и настоящая борьба только начинается.

Самедов возвращается в Черкизово

Безусловно, центральным матчем тура станет встреча московских «Локомотива» и «Спартака» в Черкизове. Железнодорожники проводят не очень удачный сезон, скрасить который, впрочем, может еще победа в Кубке России. Однако первый матч команд завершился тяжелой минимальной победой спартаковцев, которые лидируют в чемпионате после 19 туров. Это лишь подтверждает тот факт, что в дерби не бывает явного фаворита.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 18.03.2017, 16:30 -:- Локомотив М Спартак М

Традиционно добавляет интриги матчам «Локо» и «Спартака» наличие в обеих командах футболистов, в прошлом выступавших за клубы-соперники. Так в зимнее трансферное окно из «Локомотива» в «Спартак» перешел Александр Самедов, начинавший свою футбольную карьеру в составе «красно-белых», а из «Краснодара» в «Локо» перебрался бразилец Ари, выступавший за «Спартак» с 2010 по 2013 годы.

Спартаковцы имеют кадровые проблемы накануне игры: по индивидуальной программе на неделе занимались капитан Денис Глушаков и бразильский форвард Луис Адриано. У «Локомотива» проблем со здоровьем игроков нет. Впрочем готовностью не каждого футболиста доволен главный тренер команды Юрий Семин, заявивший, что не видит возможности выпустить в матче такого уровня новобранца «Локо» Джефферсона Фарфана, поскольку тот слишком много пропустил. Ну, а болельщики ждут выхода на поле заявленного за команду 43-летнего тренера Дмитрия Лоськова.

Статистика последних матчей всецело за «Спартак»: две победы из двух. Однако еще совсем недавно «Локо» был для «красно-белых» непреодолимой преградой: спартаковцы не могли переиграть «Локомотив» с мая 2012 года по апрель 2016-го. За без малого четыре года «красно-белые» проиграли четырежды и трижды сыграли вничью в матчах с «Локомотивом».

Дерби должен был обслуживать арбитр Сергей Карасев, однако он был заменен на Михаила Вилкова по итогам работы в матчах 18-го тура, где Карасев допустил ошибку в матче между «Тереком» и «Уфой». Судейский вопрос важен в свете того, что ранее судейство матчей «Спартака» и «Зенита» неоднократно вызывало недовольство главного тренера питерцев Мирчи Луческу. По его мнению, арбитры более благосклонны к «красно-белым». При этом «Спартак» в текущем сезоне ни разу за 19 туров не пробил пенальти.

ЦСКА в погоне за лидером

В еще одном матче тура идущий вторым в турнирной таблице московский ЦСКА в Грозном сыграет с местным «Тереком», занимающим седьмую строчку. Грозненцы неудачно возобновили чемпионат, набрав лишь одно очко в двух матчах. А вот армейцы сыграли вничью с «Зенитом» и разгромили доигрывающую чемпионат «Томь», в итоге поднявшись на второе место, отыграв три очка у тех же питерцев. И, надо полагать, останавливаться на этом Виктор Ганчаренко и его команда не собираются.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 20, 19.03.2017, 16:30 -:- Терек ЦСКА

Травм в составе ЦСКА нет: накануне игры вернулся в общую группу пропустивший матч предыдущего тура Георгий Щенников. В составе «Терека» также без особых потерь. Но результаты команды, борющейся за попадание в еврокубковую четверку, не могут не вызывать опасений Рашида Рахимова. В случае поражения от армейцев задача грозненцев финишировать в первой четверке усложнится до предела.

После матча с «Зенитом» в адрес армейцев было много критики, игра же с растерявшей всех игроков «Томью» вряд ли может считаться показателем прогресса команды при Ганчаренко. А вот матч с «Тереком», да еще и гостевой, как раз должен показать, смогут ли «красно-синие» бороться если не за титул, то за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Две из трех своих ничьих, а также все три победы над ЦСКА в чемпионатах России «Терек» одержал дома. А потому выезд в Грозный легкой прогулкой для перестраивающейся московской команды не станет.

«Краснодар» теряет бойцов

Идущий на четвертом месте «Краснодар», которому предстоит встреча с «Уфой», продолжает терять футболистов. Так в матче 18-го тура против «Спартака» травму получил нападающий Федор Смолов, незадолго до ответной игры с «Сельтой» в Лиге Европы клуб по обоюдному согласию расторг контракт с полузащитником Маратом Измайловым, а потом стало известно, что еще один форвард Торнике Окриашвили выбыл на длительный срок. А тут еще и новичок «быков» Кристиан Рамирес был в срочном порядке заменен в составе перед самым стартом матча с «Сельтой». При этом только-только в строй вернулись Шарль Каборе и Павел Мамаев.

Игорь Шалимов находится в очень трудном положении, поскольку вариантов для ротации состава с каждым днем все меньше. К тому же, играть «черно-зеленым» придется через два дня на третий после выступления на европейской арене. Уфимцы же, под руководством Сергея Семака одержавшие три победы в трех матчах (включая кубковую игру), совсем близко подобрались к еврокубковой зоне, занимая пятую строчку.

Петербургский «Зенит», также продолжающий гонку за «Спартаком», примет одного из аутсайдеров чемпионата тульский «Арсенал». Интересен тот факт, что обслуживать матч питерцев будет снова арбитр из Москвы — Алексей Еськов. После матча 19-го тура с пермским «Амкаром» (0:1) Луческу раскритиковал работу москвича Евгения Турбина, так что послушать его послематчевые комментарии на этот раз будет особенно интересно.

Откроется же тур матчем махачкалинского «Анжи» и «Оренбурга», которые стремятся отдалиться от опасной зоны. «Амкар» и «Ростов» вполне могут рассчитывать на выездные победы над аутсайдерами «Томью» и самарскими «Крыльями Советов» соответственно. В еще одном матче тура екатеринбургский «Урал» примет казанский «Рубин».

Расписание всех матчей 20-го тура:

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА

«Анжи» (Махачкала) — «Оренбург».

СУББОТА, 18 МАРТА

«Томь» (Томск) — «Амкар» (Пермь).

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань).

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

«Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).

«Терек» (Грозный) — ЦСКА (Москва).

«Краснодар» — «Уфа».

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула).